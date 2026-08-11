Дефицит памяти из-за ИИ: как вырос спрос на чипы за последние годы Сегодня 22:45 — Технологии&Авто

Чипы

Бум искусственного интеллекта стремительно меняет мировой рынок полупроводников. Спрос на чипы растет вместе со строительством новых дата-центров, а крупнейшими производителями и продавцами остаются страны Азии и США. В то же время, главными драйверами роста становятся чипы памяти, которые используются в современных системах ИИ.

Азия остается главным рынком полупроводников

Крупнейшие продажи полупроводников приходятся на Азиатско-Тихоокеанский регион, в который входят страны Азии, кроме Японии, а также Австралия и Новая Зеландия.

По прогнозу WSTS, в 2026 году продажи полупроводников в этом регионе составят $823,9 млрд. Для сравнения, в 2025 году показатель составил $439,7 млрд. Именно в Азии сосредоточены производители около трех четвертей всех полупроводников в мире. Среди ключевых стран — Тайвань, Южная Корея, Китай и Япония.

Второе место занимает Американский регион, где главную роль играют США. В 2026 году здесь ожидаются продажи полупроводников на $543,7 млрд против $256,5 млрд годом ранее.

Европа остается третьей, но значительно отстает от Азии и Америки. По прогнозу WSTS, в 2026 году европейские продажи составят $86,6 млрд, в то время как в 2025 году они оценивались в $54,7 млрд.

Отдельно WSTS выделяет Японию, где продажи полупроводников могут возрасти с $44,7 млрд в 2025 году до $57,1 млрд в 2026-м.

Чипы памяти становятся главным драйвером рынка

Полупроводники включают не только чипы памяти, но и процессоры, фотосенсоры, усилители, светодиоды и другие компоненты. Однако развитие ИИ и быстрое строительство дата-центров резко увеличили спрос именно на память, используемую, в частности, в видеокартах.

В 2024 году чипы памяти занимали 26,2% мировых продаж полупроводников — $165,5 млрд. В 2025 году их доля выросла до 28,9%, а объем продаж — до $230 млрд.

Читайте также Новое поколение гаджетов подорожает за счет цен на чипы Qualcomm

К 2026 году прогнозируют уже кардинально другую картину: чипы памяти могут обеспечить 53,2% продаж полупроводников, или около $803,9 млрд.

В 2027 году продажи этого сегмента, по прогнозу, могут превысить $1 трлн, а его доля составит 55,5% всего рынка полупроводников.

При этом разрыв между регионами продолжит расти. В 2027 году на Азиатско-Тихоокеанский регион может прийтись $1,043 трлн продаж полупроводников против $101,6 млрд в Европе. Для сравнения, в 2024 году разница между этими регионами была примерно в 6,5 раза.

Слово і Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.