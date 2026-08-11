Китай захватил 97% мирового рынка гуманоидных роботов Сегодня 01:38 — Технологии&Авто

Техники собирают человекоподобных роботов в Пекине, Китай

Китай фактически доминирует на мировом рынке гуманоидных роботов. В первой половине 2026 года китайские компании обеспечили более 97% всех мировых поставок, значительно опередив американских конкурентов.

Об этом пишет Bloomberg.

Поставки гуманоидных роботов выросли в три раза

По данным Smart Analytics Global, за шесть месяцев в мире поставили около 19 100 гуманоидных роботов — более чем в три раза больше, чем за аналогичный период 2025 года. Ожидается, что за весь 2026 год поставки достигнут примерно 60 000 роботов, а к 2030 году могут вырасти до 500 000.

Китайские компании контролируют более 97% рынка

Лидером рынка стала китайская Agibot, которая за полгода поставила 8400 роботов и получила около 44% мирового рынка. Второе место заняла Unitree Robotics с 5900 поставленными работами. Американские Tesla, Figure AI и Agility Robotics значительно отстают по объему.

Китайскому сектору помогают государственное финансирование и поддержка на разных уровнях. В то же время, США в конце июля запретили импорт новых китайских гуманоидных и четвероногих роботов и некоторых компонентов, ссылаясь на риски для национальной и кибербезопасности.

Несмотря на то, что гуманоидные работы пока не получили массового применения, они все активнее используются в промышленности и коммерческой сфере. Доля таких применений выросла с примерно 50% поставок в прошлом году до более 70% в 2026 году.

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Напомним, инвесторы все активнее обращают внимание на человекоподобных роботов и «физический ИИ», который может стать следующим крупным технологическим рынком. Генеральный директор SoftBank Масайоси Сон даже считает, что именно в этой сфере может появиться первая компания с отметкой в ​​триллионы долларов.

В то же время, эксперты предупреждают, что дальнейшему развитию рынка могут помешать геополитические риски и регуляторные ограничения.

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