Apple тестирует китайскую память для iPhone и MacBook из-за дефицита Сегодня 00:31 — Технологии&Авто

CXMT рассматривает возможность строительства второго завода по производству чипов

Apple тестирует чипы памяти китайской компании CXMT в различных линейках продукции, в частности в iPhone и MacBook, чтобы смягчить дефицит комплектующих, вызванный бумом искусственного интеллекта,

Об этом сообщает Wall Street Journal.

Переговоры с CXMT

Как сообщается со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, Apple провела предварительные переговоры с CXMT — крупнейшим по рыночной стоимости производителем микросхем в Китае — о поставках компонентов с целью их использования в некоторых устройствах, продаваемых в Китае.

Ранее Reuters сообщало , что CXMT рассматривает возможность строительства второго завода по производству чипов памяти в Пекине для увеличения объемов производства.

Производители ноутбуков HP и Acer начали использовать чипы памяти CXMT в устройствах, продаваемых за пределами США, чтобы смягчить дефицит поставок, сообщает издание.

Економічна Правда По материалам:

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