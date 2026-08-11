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Apple тестирует китайскую память для iPhone и MacBook из-за дефицита

Технологии&Авто
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CXMT рассматривает возможность строительства второго завода по производству чипов
CXMT рассматривает возможность строительства второго завода по производству чипов
Apple тестирует чипы памяти китайской компании CXMT в различных линейках продукции, в частности в iPhone и MacBook, чтобы смягчить дефицит комплектующих, вызванный бумом искусственного интеллекта,
Об этом сообщает Wall Street Journal.

Переговоры с CXMT

Как сообщается со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, Apple провела предварительные переговоры с CXMT — крупнейшим по рыночной стоимости производителем микросхем в Китае — о поставках компонентов с целью их использования в некоторых устройствах, продаваемых в Китае.
Ранее Reuters сообщало, что CXMT рассматривает возможность строительства второго завода по производству чипов памяти в Пекине для увеличения объемов производства.
Производители ноутбуков HP и Acer начали использовать чипы памяти CXMT в устройствах, продаваемых за пределами США, чтобы смягчить дефицит поставок, сообщает издание.
По материалам:
Економічна Правда
AppleИИ
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