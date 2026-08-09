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Samsung готовит к запуску наушники Galaxy Buds с совершенно новым дизайном

Технологии&Авто
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Samsung может представить новые наушники
Samsung может представить новые наушники
Компания Samsung работает над новой моделью беспроводных наушников, получивших внутреннее название Buds Canal 5. По данным SamMobile, эти наушники имеют дизайн с креплением-крючком, что обеспечивает более надежную фиксацию во время бега или тренировок.
Иллюстрации, обнаруженные в приложении компании, демонстрируют модели с плоскими крючками и насадками, расположенными в ушном канале.
Дизайн Galaxy Buds Canal 5
Дизайн Galaxy Buds Canal 5
Пока неизвестно, будут ли использованы традиционные внутриканальные насадки для лучшей изоляции шума или полувнутриканальные, которые обеспечивают более открытую и комфортную посадку.
Ожидается, что новинка получит защиту от пыли и воды, поддержку активного шумоподавления и зарядный кейс с портом USB Type-C.
Дизайн Galaxy Buds Canal 5
Дизайн Galaxy Buds Canal 5
Перед этим издание также сообщило о разработке еще одной модели наушников Samsung с клипсами, предположительно разрабатываемой параллельно с Buds Canal 5.
Дизайн Galaxy Buds On/Able
Дизайн Galaxy Buds On/Able
Эти наушники имеют кодовое название Galaxy Buds On или Galaxy Buds Able. Их иллюстрации демонстрируют нетипичный дизайн с клипсом, охватывающим внешнюю часть уха.
Дизайн Galaxy Buds On/Able
Дизайн Galaxy Buds On/Able
На изображениях видно, что каждый наушник состоит из двух модулей, соединенных изогнутым элементом.
Один модуль имеет округлую форму и располагается у слухового канала, другой — более плоский и дискообразный — находится за ухом, обеспечивая фиксацию.
Округлая часть имеет акцентированный сегмент на краю, в то время как плоский модуль выделяется полным кольцевым акцентом.
Galaxy Buds On/Able
Galaxy Buds On/Able
Ранее появлялись предположения, что новинка может использовать технологию костной проводимости. Однако иллюстрации свидетельствуют о другом решении — открытой воздушной проводимости (Open Wireless Stereo, OWS).
Такой подход предполагает использование стандартных динамиков, которые располагаются рядом со слуховым каналом и направляют к нему звуковые волны, оставляя канал открытым.
Это позволяет пользователю одновременно слышать воспроизводимый контент и окружающие звуки.
В комплекте с наушниками также показан зарядный футляр со светодиодным индикатором на передней панели.
Samsung готовит к запуску наушники Galaxy Buds с совершенно новым дизайном
Пока неизвестны ни технические характеристики новинок, ни дата их выпуска.
Однако есть предположение, что Samsung может представить новые модели Galaxy Buds вместе со смартфоном Galaxy S26 FE, который, вероятно, будет представлен уже в сентябре.
По материалам:
mezha.media
Samsung
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