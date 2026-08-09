0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

4 признака того, что зарядное устройство для смартфона нужно заменить

Технологии&Авто
12350
Когда следует заменить зарядку для телефона
Когда следует заменить зарядку для телефона, Фото: magnific
Зарядное устройство может годами работать без заметных проблем, но его кабель, разъемы и внутренние компоненты постепенно изнашиваются. Некоторые признаки указывают на то, что дальнейшее использование аксессуара может быть не только неудобным, но и опасным.
Когда зарядное устройство для смартфона нужно заменить, пишет BGR.

На зарядном устройстве появились повреждения

Стоит периодически осматривать кабель, адаптер и штекеры. Потертая или разорванная изоляция, оголенные провода, трещины, деформированные и сломанные разъемы свидетельствуют о необходимости замены.
Пользоваться аксессуаром с оголенными проводами опасно из-за риска поражения электрическим током или короткого замыкания.
Читайте также
Особое внимание следует обратить на искры, дым или запах плавленного пластика после подключения к розетке. В таком случае зарядное устройство следует осторожно отключить и больше не использовать, поскольку оно может стать причиной пожара.

Смартфон заряжается медленно или с перебоями

Изношенное зарядное устройство может продолжать передавать энергию, но работать нестабильно. Например, зарядка периодически прерывается без видимой причины или возобновляется только после изменения положения кабеля.
Еще одним признаком является заметное снижение скорости зарядки по сравнению с тем, как аксессуар работал раньше.
Читайте также
Такие неисправности обычно не исчезают сами по себе и со временем только усиливаются. Перед покупкой нового устройства стоит проверить смартфон с другим исправным кабелем и адаптером, чтобы убедиться, что проблема не в разъеме телефона.

Адаптер чрезмерно нагревается

Незначительный нагрев во время быстрой зарядки может быть нормальным, однако адаптер не должен нагреваться настолько, что к нему сложно прикоснуться.
Сильный перегрев может свидетельствовать о повреждении внутренних компонентов, неисправной проводке или неправильной регулировке напряжения.
Читайте также
Продолжение использования такого зарядного устройства повышает риск возгорания и может повредить аккумулятор или электронику смартфона.

Кабель не держится в разъеме

Если штекер постоянно выпадает, шатается или зарядка работает только под определенным углом, кабель или его разъем могут быть изношены.
Не стоит силой вставлять разъем или фиксировать кабель в неестественном положении. Это может повредить зарядный порт смартфона, ремонт которого обойдется дороже, чем покупка нового аксессуара.
При выборе замены стоит отдавать предпочтение качественным моделям с защитой от перегрева, короткого замыкания и перепадов напряжения. Самый дешевый адаптер или кабель может не соответствовать заявленным характеристикам и быстрее выйти из строя.
По материалам:
Novyny.live
Смартфоны
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems