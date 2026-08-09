Smart выпустила новую Black Collection: электрические кроссоверы стали спортивнее и дороже (фото) Сегодня 01:19 — Технологии&Авто

Smart Black Collection

Smart представила новую специальную серию Black Collection для всей линейки своих электрических кроссоверов. Новое исполнение получили модели #1, #3 и #5, которые стали более спортивными снаружи и получили новые варианты отделки салона.

Об этом сообщает Motor.es.

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Спецверсия создана на базе комплектации Pro+ и отличается черными элементами кузова, в том числе радиаторной решеткой, боковыми накладками, диффузором, рейлингами и декоративными деталями.

Кроме того, каждая модель получила свой дизайн легкосплавных дисков черного цвета.

Smart представила новую специальную серию Black Collection

В салоне покупателям предложат три новых варианта отделки, а также затемненные задние окна.

В салоне покупателям предложат три новых варианта отделки

Доплата за Black Collection составляет 600 евро по сравнению со стандартной комплектацией Pro+.

В салоне покупателям предложат три новых варианта отделки

В Испании цены стартуют от 45 150 евро за Smart #1 Black Collection, 47 360 евро за Smart #3 и 54 110 евро за Smart #5.

Первые автомобили должны поступить в дилеры к концу этого полугодия.

В салоне покупателям предложат три новых варианта отделки

Технически модели не изменились. Smart #1 и #3 оснащены электромотором мощностью 272 л.с. и имеют запас хода 420 и 435 км соответственно.

Флагманский Smart #5 получил 363 л.с., батарею на 100 кВтч и способен проехать до 590 км по циклу WLTP.

Ampercar По материалам:

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