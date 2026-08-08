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Casio представила смарт-кольцо с датчиками здоровья и цифровыми часами (фото)

Технологии&Авто
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Casio представила смарт-кольцо
Casio представила смарт-кольцо
Casio представила смарт-кольцо CRW-H001, сочетающее дизайн миниатюрных цифровых часов с функциями фитнес-трекера. Оно измеряет пульс, уровень кислорода в крови, температуру тела и отслеживает сон, а одного заряда хватает на 4−6 дней.
CRW-H001 стал первой моделью Casio Ring Watch с полноценным модулем отслеживания здоровья и по функциям приблизился к смарт-кольцам Oura и Samsung.
Устройство измеряет пульс, насыщение крови кислородом и температуру тела, анализирует сон, считает шаги и потраченные калории.
Также предусмотрены режимы бега, ходьбы и поездок на велосипеде, журнал тренировок и отслеживание менструального цикла.
Casio представила смарт-кольцо CRW-H001
Casio представила смарт-кольцо CRW-H001
Данные передаются через Bluetooth в AIZO Ring. Встроенный вибромотор сообщает о звонках и сообщениях, работает как беззвучный будильник и может предупреждать о необычных показателях здоровья.
Casio предостерегает, что устройство не является медицинским оборудованием.
Casio представила смарт-кольцо CRW-H001
Casio представила смарт-кольцо CRW-H001
Отдельный цифровой модуль показывает время, дату, день недели и второй часовой пояс, а также имеет секундомер, автоматический календарь и белую LED подсветку.
Батареи часового модуля должно хватить примерно на два года. Умная часть питается от отдельного аккумулятора и работает 4−6 дней или до 25 дней в режиме ожидания.
Корпус из керамики и нержавеющей стали имеет размеры 25,3×19,5×6 мм и весит 19 г. Экран защищен минеральным стеклом, однако производитель заявляет лишь стойкость к случайным брызгам.
Покупателям предлагают три размера с внутренним диаметром 19,3, 20,1 и 20,9 мм — изменить размер после покупки нельзя.
Casio оценила CRW-H001 в 1990 году юаней, или около $294 с учетом местных налогов.
Модель официально продается только в Китае, где будет предоставляться гарантийное обслуживание. О глобальном запуске компания не сообщала.
По материалам:
mezha.media
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