Casio представила смарт-кольцо с датчиками здоровья и цифровыми часами (фото) Сегодня 01:11 — Технологии&Авто

Casio представила смарт-кольцо

Casio представила смарт-кольцо CRW-H001, сочетающее дизайн миниатюрных цифровых часов с функциями фитнес-трекера. Оно измеряет пульс, уровень кислорода в крови, температуру тела и отслеживает сон, а одного заряда хватает на 4−6 дней.

CRW-H001 стал первой моделью Casio Ring Watch с полноценным модулем отслеживания здоровья и по функциям приблизился к смарт-кольцам Oura и Samsung.

Устройство измеряет пульс, насыщение крови кислородом и температуру тела, анализирует сон, считает шаги и потраченные калории.

Также предусмотрены режимы бега, ходьбы и поездок на велосипеде, журнал тренировок и отслеживание менструального цикла.

Casio представила смарт-кольцо CRW-H001

Данные передаются через Bluetooth в AIZO Ring. Встроенный вибромотор сообщает о звонках и сообщениях, работает как беззвучный будильник и может предупреждать о необычных показателях здоровья.

Casio предостерегает, что устройство не является медицинским оборудованием.

Casio представила смарт-кольцо CRW-H001

Отдельный цифровой модуль показывает время, дату, день недели и второй часовой пояс, а также имеет секундомер, автоматический календарь и белую LED подсветку.

Батареи часового модуля должно хватить примерно на два года. Умная часть питается от отдельного аккумулятора и работает 4−6 дней или до 25 дней в режиме ожидания.

Корпус из керамики и нержавеющей стали имеет размеры 25,3×19,5×6 мм и весит 19 г. Экран защищен минеральным стеклом, однако производитель заявляет лишь стойкость к случайным брызгам.

Покупателям предлагают три размера с внутренним диаметром 19,3, 20,1 и 20,9 мм — изменить размер после покупки нельзя.

Casio оценила CRW-H001 в 1990 году юаней, или около $294 с учетом местных налогов.

Модель официально продается только в Китае, где будет предоставляться гарантийное обслуживание. О глобальном запуске компания не сообщала.

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