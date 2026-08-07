OpenAI отменяет лимиты на бесплатные текстовые чаты с ChatGPT Сегодня 18:00 — Технологии&Авто

Пользователи Free и Go получат кнопку Think

OpenAI изменяет условия использования ChatGPT для пользователей бесплатного и Go-тарифов. На следующей неделе они смогут вести неограниченное количество текстовых чатов с чатом. В то же время сообщения с файлами и изображениями будут и дальше иметь ограничения.

Об этом пишет The Verge.

Что изменится для пользователей Free и Go

Сейчас пользователи этих тарифов могут столкнуться с ограничениями, если отправляют слишком много текстовых сообщений в ChatGPT. На следующей неделе OpenAI отменит такие лимиты именно для текстовых чатов.

В то же время ограничения продолжат действовать для сообщений, содержащих файлы, изображения и другие дополнительные материалы.

Кроме того, на следующей неделе пользователи Free и Go получат кнопку Think. Она позволит использовать более мощный режим рассуждения для более сложных вопросов.

ChatGPT получит новую модель по умолчанию

На этой неделе OpenAI также обновляет модель искусственного интеллекта, которая используется в ChatGPT по умолчанию для пользователей Free и Go. Компания переходит на недавно выпущенную GPT-5.6 Luna.

Для подписчиков Plus и Pro модель GPT-5.6 Sol у ChatGPT также получила обновление. В OpenAI заявили, что она стала более «надежной в работе с фактами».

«Новая GPT-5.6 Sol разработана так, чтобы совершать меньше ошибок, особенно когда ответы зависят от дат, чисел, источников, правил или предположений — благодаря лучшему использованию источников, которые она находит для ответа на вопросы», — заявили в компании.

Пользователи смогут регулировать уровень рассуждения

Обновленная GPT-5.6 Sol также будет давать более прямые ответы и использовать более компактное форматирование. В OpenAI отметили, что ChatGPT не будет добавлять лишнюю информацию, если она не помогает ответить на вопрос.

Пользователи Plus и Pro также получат новый ползунок, с помощью которого можно будет определять, сколько времени ChatGPT будет тратить на обдумывание ответа.

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