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Xiaomi показала гибридный кроссовер SkyNomad N90 (фото)

Технологии&Авто
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Xiaomi SkyNomad N90
Xiaomi SkyNomad N90
Китайская компания Xiaomi официально представила большой гибридный кроссовер SkyNomad N90. В Китае уже открыли предварительный заказ на модель, а полноценный старт продаж запланирован на сентябрь. Новинка выходит на один из самых конкурентных сегментов местного авторынка — больших plug-in-гибридных SUV.

Какие характеристики получил Xiaomi SkyNomad N90

Новый кроссовер построен на фирменной модульной платформе Kunlun, разработка которой длилась три года. В то же время производитель пока не раскрывает, использует ли модель 400-вольтовую или 800-вольтовую электрическую архитектуру.
Xiaomi показала гибридный кроссовер SkyNomad N90 (фото)
Силовая установка имеет последовательную plug-in гибридную схему. Под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 152 л.с., работающий как генератор и заряжающий тяговую батарею емкостью 76 кВтч.
Xiaomi показала гибридный кроссовер SkyNomad N90 (фото)
За движение отвечают два электромотора: передний мощностью 210 кВт и задний — 100 кВт. Их суммарная мощность составляет 310 кВт (422 л.с.).
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Xiaomi показала гибридный кроссовер SkyNomad N90 (фото)
Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 6,3 секунды, а максимальная скорость достигает 190 км/ч.
На одном заряде батареи кроссовер может проехать до 464 км по циклу CLTC, в то время как общий запас хода в гибридном режиме с полным баком горючего (60 л) заявлен на уровне 1705 км.
По материалам:
Autogeek
АвтоXiaomiКроссовер
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