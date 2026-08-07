Xiaomi показала гибридный кроссовер SkyNomad N90 (фото)

Китайская компания Xiaomi официально представила большой гибридный кроссовер SkyNomad N90. В Китае уже открыли предварительный заказ на модель, а полноценный старт продаж запланирован на сентябрь. Новинка выходит на один из самых конкурентных сегментов местного авторынка — больших plug-in-гибридных SUV.
Новый кроссовер построен на фирменной модульной платформе Kunlun, разработка которой длилась три года. В то же время производитель пока не раскрывает, использует ли модель 400-вольтовую или 800-вольтовую электрическую архитектуру.
Силовая установка имеет последовательную plug-in гибридную схему. Под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 152 л.с., работающий как генератор и заряжающий тяговую батарею емкостью 76 кВтч.
За движение отвечают два электромотора: передний мощностью 210 кВт и задний — 100 кВт. Их суммарная мощность составляет 310 кВт (422 л.с.).