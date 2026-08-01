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ТОП-10 лучших семейных электромобилей 2026 года

Технологии&Авто
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Эксперты назвали 10 лучших семейных электромобилей
Эксперты назвали 10 лучших семейных электромобилей
Среди семейных автомобилей есть огромное количество полностью электрических моделей. Они могут стать отличным выбором, учитывая высокие цены на топливо.
В What Car? определили 10 самых лучших семейных электромобилей, которые можно приобрести новыми в 2026 году. По словам экспертов, все эти модели превосходят своих конкурентов.
Smart #5 признали самым лучшим семейным электромобилем 2026 года. В издании напомнили, что этот бренд известен производством крошечных автомобилей, но несколько лет назад он начал выпускать и более крупные модели.
Эксперты отметили, что Smart #5 — самый крупный автомобиль в модельном ряду бренда. Базовые версии модели Pro и Pro+ оснащены одним электродвигателем мощностью 335 и 358 л. с. соответственно.
В издании рекомендуют приобрести Smart #5 в версии Pro+, имеющей аккумуляторную батарею емкостью 94 кВт·ч. Запас хода этой модификации составляет 590 км на одном заряде.
Эксперты похвалили Smart #5 за комфортную подвеску и отличную шумоизоляцию. Также в издании высоко оценили просторный салон и вместительный багажник этого электромобиля.
ТОП-10 лучших семейных электромобилей 2026 года:
  1. Smart #5
  2. Skoda Elroq
  3. Citroën ë-C5 Aircross
  4. Renault Scenic
  5. Kia EV6
  6. Skoda Enyaq
  7. MG S6
  8. Hyundai Ioniq 5
  9. Peugeot e-5008
  10. MG S5 EV
По материалам:
УНІАН
АвтоЭлектромобили
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