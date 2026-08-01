ТОП-10 лучших семейных электромобилей 2026 года
Среди семейных автомобилей есть огромное количество полностью электрических моделей. Они могут стать отличным выбором, учитывая высокие цены на топливо.
В What Car? определили 10 самых лучших семейных электромобилей, которые можно приобрести новыми в 2026 году. По словам экспертов, все эти модели превосходят своих конкурентов.
Smart #5 признали самым лучшим семейным электромобилем 2026 года. В издании напомнили, что этот бренд известен производством крошечных автомобилей, но несколько лет назад он начал выпускать и более крупные модели.
Эксперты отметили, что Smart #5 — самый крупный автомобиль в модельном ряду бренда. Базовые версии модели Pro и Pro+ оснащены одним электродвигателем мощностью 335 и 358 л. с. соответственно.
В издании рекомендуют приобрести Smart #5 в версии Pro+, имеющей аккумуляторную батарею емкостью 94 кВт·ч. Запас хода этой модификации составляет 590 км на одном заряде.
Эксперты похвалили Smart #5 за комфортную подвеску и отличную шумоизоляцию. Также в издании высоко оценили просторный салон и вместительный багажник этого электромобиля.
ТОП-10 лучших семейных электромобилей 2026 года:
- Smart #5
- Skoda Elroq
- Citroën ë-C5 Aircross
- Renault Scenic
- Kia EV6
- Skoda Enyaq
- MG S6
- Hyundai Ioniq 5
- Peugeot e-5008
- MG S5 EV
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