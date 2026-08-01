Donfeng представил премиальный электрокроссовер (фото)

В Китае презентовали новый Voyah Passion S. Премиальный электрокроссовер от Dongfeng доступен в версиях мощностью до 637 сил с запасом хода до 740 км. Электромобиль Voyah Passion S поступает в продажу в Китае по цене от 309 900 юаней ($45 600).
🚙 Каско — это спокойствие для вас и вашего кошелька. Переходите по ссылке, чтобы выбрать на Finance.ua самый выгодный вариант.
Кроссовер Voyah Passion S довольно низкий и отличается обтекаемым дизайном с выраженным «носом», длинным капотом и изогнутой крышей.
Узкие фары и фонари соединены диодными полосами. Электрокар имеет агрессивные бамперы, а за доплату ему доступно антикрыло.
Размеры Voyah Passion S:
длина — 5050 мм;
ширина — 1998 мм;
высота — 1656 мм;
колесная база — 3000 мм.
В салоне миниатюрный цифровой щиток приборов сочетается с двумя 15,6-дюймовыми сенсорными экранами, а также проекция на лобовое стекло. Мультимедийная система разработана в Huawei.
Комплектация включает панорамную крышу с меняющейся тонировкой, трехзонный климат-контроль, электропривод и массаж передних сидений, подогрев и вентиляцию всех кресел, парковочный автопилот, систему полуавтономного движения и акустику с 27 динамиками.
Новый Voyah Passion S дебютировал в 637-сильной полноприводной модификации, но вскоре появится 402-сильный заднеприводный вариант. Более мощный электрокар стартует до 100 км/ч за 4,5 с.
Батарея емкостью 98 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 740 км с задним приводом и 700 км — с полным.