Donfeng представил премиальный электрокроссовер (фото) Сегодня 03:11 — Технологии&Авто

Voyah Passion S – мощный премиальный электрокроссовер, Фото: Dongfeng

В Китае презентовали новый Voyah Passion S. Премиальный электрокроссовер от Dongfeng доступен в версиях мощностью до 637 сил с запасом хода до 740 км. Электромобиль Voyah Passion S поступает в продажу в Китае по цене от 309 900 юаней ($45 600).

Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

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Кроссовер Voyah Passion S довольно низкий и отличается обтекаемым дизайном с выраженным «носом», длинным капотом и изогнутой крышей.

Узкие фары и фонари соединены диодными полосами. Электрокар имеет агрессивные бамперы, а за доплату ему доступно антикрыло.

Voyah Passion S предлагают в версиях на 402 и 637 л. с., Фото: Dongfeng

Размеры Voyah Passion S:

длина — 5050 мм;

ширина — 1998 мм;

высота — 1656 мм;

колесная база — 3000 мм.

В салоне миниатюрный цифровой щиток приборов сочетается с двумя 15,6-дюймовыми сенсорными экранами, а также проекция на лобовое стекло. Мультимедийная система разработана в Huawei.

На передней панели установлены два больших сенсорных экрана, Фото: Dongfeng

Комплектация включает панорамную крышу с меняющейся тонировкой, трехзонный климат-контроль, электропривод и массаж передних сидений, подогрев и вентиляцию всех кресел, парковочный автопилот, систему полуавтономного движения и акустику с 27 динамиками.

Передние сиденья имеют электропривод и массаж, Фото: Dongfeng

Новый Voyah Passion S дебютировал в 637-сильной полноприводной модификации, но вскоре появится 402-сильный заднеприводный вариант. Более мощный электрокар стартует до 100 км/ч за 4,5 с.

Батарея емкостью 98 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 740 км с задним приводом и 700 км — с полным.

Все кресла — с подогревом и вентиляцией, Фото: CarNewsChina

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