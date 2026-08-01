Meta запускает отдельное приложение для продавцов в Facebook Marketplace 01.08.2026, 01:18 — Технологии&Авто

Meta представила приложение Seller для продавцов

Meta представила ряд обновлений для Facebook, призванных повысить активность пользователей и упростить работу с платформой. Компания запускает отдельное приложение для продавцов в Marketplace, бесплатную систему подтверждения личности и тестирует новый полноэкранный режим просмотра видео.

Об этом пишет TechCrunch.

Что известно о новом приложении

Новое приложение Seller предназначено для пользователей, регулярно продающих товары через Facebook Marketplace. Он позволяет управлять объявлениями, переписываться с покупателями и отслеживать эффективность продаж.

По данным Meta, в Facebook Marketplace ежемесячно публикуют более 430 млн объявлений, а сервисом пользуются более 1,1 млрд человек.

Компания отмечает, что именно Marketplace остается одной из главных причин популярности Facebook среди молодой аудитории.

Facebook также запускает бесплатную систему подтверждения Facebook Verified, которая не связана с платной подпиской Meta Verified.

Пользователи смогут пройти проверку с помощью селфи, после чего получат специальную отметку, отображаемую в Facebook Dating, Marketplace и Groups.

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Кроме того, компания тестирует новый полноэкранный режим видео, который будет открываться сразу после запуска приложения.

Сначала функцию запустят на отдельных международных рынках с высокой популярностью видеоконтента, а в США она станет доступна в следующем году.

По желанию пользователи смогут вернуться к традиционной новостной ленте.

Meta сообщила, что планирует интегрировать в приложение функции искусственного интеллекта. Они будут автоматически создавать описания товаров для продажи и находить ответы на вопросы в группах.

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