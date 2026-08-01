Meta запускает отдельное приложение для продавцов в Facebook Marketplace

Meta представила ряд обновлений для Facebook, призванных повысить активность пользователей и упростить работу с платформой. Компания запускает отдельное приложение для продавцов в Marketplace, бесплатную систему подтверждения личности и тестирует новый полноэкранный режим просмотра видео.
Об этом пишет TechCrunch.
Что известно о новом приложении
Новое приложение Seller предназначено для пользователей, регулярно продающих товары через Facebook Marketplace. Он позволяет управлять объявлениями, переписываться с покупателями и отслеживать эффективность продаж.