Google работает над обновлением Chrome, которые не требуют перезапуска браузера Сегодня 23:31 — Технологии&Авто

Google разрабатывает новый механизм обновления Chrome

Google разрабатывает новый механизм обновления Chrome, позволяющий устанавливать новые версии браузера без необходимости его перезапуска.

Об этом пишет The Verge.

Как будет работать новая технология

В сообщении от 30 июля компания описала свой подход к исправлению ошибок в эпоху искусственного интеллекта, отметив при этом, что работает над тем, чтобы сделать обновление Chrome менее навязчивыми.

Для этого она инвестирует в технологию «динамичного патчинга», которая позволит обновлять программу без ее полного перезапуска.

ИИ помогает находить больше ошибок

Google сообщает, что инструменты безопасности на основе искусственного интеллекта уже помогли обнаружить и устранить десятки ошибок. Например, в версиях Chrome 149 и 150 было исправлено 1072 бага, что превышает количество патчей в 23 предыдущих больших релизах вместе взятых. Это одна из причин, почему компания переходит на двухнедельный цикл выпуска обновлений начиная с сентября с дополнительными промежуточными исправлениями безопасности.

Кроме того, Google рассматривает возможность введения двух еженедельных обновлений безопасности, чтобы противодействовать «быстрым атакам на основе ИИ». Такие атаки могут использовать уязвимости, появляющиеся после публикации исправлений, но еще не установленные на устройствах пользователей. Компания стремится уменьшить риски так называемых N-day-атак, перекладывая «бремя» обновления с пользователей на сам браузер.

Автоматический перезапуск в удобный момент

Кроме динамического патчинга, Google работает над поиском оптимальных моментов для автоматического перезапуска Chrome с гарантийным бесшовным восстановлением сеанса. В версии Chrome 150 для macOS уже реализована функция, использующая состояние системы, когда приложения продолжают работать в фоновом режиме даже после закрытия всех окон. В этом случае браузер может автоматически перезапуститься, если обнаружится новое обновление.

Компания подчеркивает, что ее долгосрочное видение заключается в создании браузера, который всегда будет актуальным — постоянно и динамично обновляемым, а также способным автоматически перезапускаться в минимальные неудобства для пользователя.

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