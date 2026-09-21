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Флагманские смартфоны могут подорожать из-за перехода производителей на новые чипы

Технологии&Авто
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Себестоимость некоторых топовых мобильных процессоров уже может превышать $200.
Себестоимость некоторых топовых мобильных процессоров уже может превышать $200.
Флагманские смартфоны могут стать еще дороже из-за перехода производителей на новый технологический процесс 2 нм.
По данным тайваньского издания TaiSounds, себестоимость некоторых топовых мобильных процессоров уже может превышать $200 (около 8920 грн). Речь идет прежде всего о новых решениях MediaTek, Qualcomm и Apple.
Самым дешевым среди новых 2-нм чипов, по предварительным оценкам, может оказаться MediaTek Dimensity 9600 Pro. Его цена для производителей смартфонов якобы достигает $220 (около 9810 грн).
Для сравнения, предыдущий Dimensity 9500 оценивался в $180−200 (примерно 8 030−8 920 грн). В то же время, MediaTek официально цены на свои процессоры не раскрывает, а фактическая стоимость зависит от договоренностей с производителями.

Сколько могут стоить чипы Qualcomm и Apple

Еще более дорогими могут быть флагманские решения Qualcomm и Apple. Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, по данным источника, может стоить производителям $240−260 (примерно 10 700−11 600 грн.), тогда как Apple A20 Pro оценивается примерно в $260 (около 11 600 грн.).
Оба чипа принадлежат к новому поколению процессоров с использованием 2-нм технологии.
В то же время, высокая цена процессора не означает автоматического подорожания смартфона на такую ​​же сумму.
Производители могут частично возместить дополнительные расходы за счет других компонентов или собственной маржи. Однако более дорогое производство чипов создает дополнительное давление на цены флагманских смартфонов.

Что даст переход на 2 нм

Преимуществом перехода на 2 нм должна стать не только более высокая производительность, но и лучшая энергоэффективность. MediaTek уже представила Dimensity 9600 Pro на базе 2-нм техпроцесса TSMC, а новые смартфоны с этим процессором ожидаются в ближайшее время.
По материалам:
iTechua
Смартфоны
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