Флагманские смартфоны могут подорожать из-за перехода производителей на новые чипы Сегодня 04:46 — Технологии&Авто Себестоимость некоторых топовых мобильных процессоров уже может превышать $200.

Флагманские смартфоны могут стать еще дороже из-за перехода производителей на новый технологический процесс 2 нм.

По данным тайваньского издания TaiSounds, себестоимость некоторых топовых мобильных процессоров уже может превышать $200 (около 8920 грн). Речь идет прежде всего о новых решениях MediaTek, Qualcomm и Apple.

Самым дешевым среди новых 2-нм чипов, по предварительным оценкам, может оказаться MediaTek Dimensity 9600 Pro. Его цена для производителей смартфонов якобы достигает $220 (около 9810 грн).

Для сравнения, предыдущий Dimensity 9500 оценивался в $180−200 (примерно 8 030−8 920 грн). В то же время, MediaTek официально цены на свои процессоры не раскрывает, а фактическая стоимость зависит от договоренностей с производителями.

Сколько могут стоить чипы Qualcomm и Apple

Еще более дорогими могут быть флагманские решения Qualcomm и Apple. Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, по данным источника, может стоить производителям $240−260 (примерно 10 700−11 600 грн.), тогда как Apple A20 Pro оценивается примерно в $260 (около 11 600 грн.).

Оба чипа принадлежат к новому поколению процессоров с использованием 2-нм технологии.

В то же время, высокая цена процессора не означает автоматического подорожания смартфона на такую ​​же сумму.

Производители могут частично возместить дополнительные расходы за счет других компонентов или собственной маржи. Однако более дорогое производство чипов создает дополнительное давление на цены флагманских смартфонов.

Что даст переход на 2 нм