Флагманские смартфоны могут подорожать из-за перехода производителей на новые чипы

Флагманские смартфоны могут стать еще дороже из-за перехода производителей на новый технологический процесс 2 нм.
По данным тайваньского издания TaiSounds, себестоимость некоторых топовых мобильных процессоров уже может превышать $200 (около 8920 грн). Речь идет прежде всего о новых решениях MediaTek, Qualcomm и Apple.
Самым дешевым среди новых 2-нм чипов, по предварительным оценкам, может оказаться MediaTek Dimensity 9600 Pro. Его цена для производителей смартфонов якобы достигает $220 (около 9810 грн).
Для сравнения, предыдущий Dimensity 9500 оценивался в $180−200 (примерно 8 030−8 920 грн). В то же время, MediaTek официально цены на свои процессоры не раскрывает, а фактическая стоимость зависит от договоренностей с производителями.
Сколько могут стоить чипы Qualcomm и Apple
Еще более дорогими могут быть флагманские решения Qualcomm и Apple. Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, по данным источника, может стоить производителям $240−260 (примерно 10 700−11 600 грн.), тогда как Apple A20 Pro оценивается примерно в $260 (около 11 600 грн.).
Оба чипа принадлежат к новому поколению процессоров с использованием 2-нм технологии.
В то же время, высокая цена процессора не означает автоматического подорожания смартфона на такую же сумму.
Производители могут частично возместить дополнительные расходы за счет других компонентов или собственной маржи. Однако более дорогое производство чипов создает дополнительное давление на цены флагманских смартфонов.
Что даст переход на 2 нм
Преимуществом перехода на 2 нм должна стать не только более высокая производительность, но и лучшая энергоэффективность. MediaTek уже представила Dimensity 9600 Pro на базе 2-нм техпроцесса TSMC, а новые смартфоны с этим процессором ожидаются в ближайшее время.