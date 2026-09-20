Мировой рынок смартфонов в 2026 году сократится на 12% — исследование Сегодня 23:22 — Технологии&Авто На прилавке в магазине много разных телефонов, Фото: magnific

Мировой рынок смартфонов в 2026 году сократится на 12% в годовом исчислении по объему поставок. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитической компании Omdia, основанные на показателях отгрузок за первую половину года и на текущих рыночных тенденциях.

Об этом пишет Android Headlines.

Смартфонов будут продавать меньше, но рынок станет дороже

Ожидается, что общий объем поставок сократится до 1,097 миллиона единиц. В то же время, общая рыночная стоимость вырастет, ведь средняя цена смартфона поднимется до примерно $594.

Читайте также Европейский рынок смартфонов испытал самые низкие поставки за последние 3 года

Это, по данным Omdia, обеспечит увеличение общей стоимости рынка на 12% до $651,6 миллиарда.

Основной причиной сокращения поставок называют снижение интереса потребителей к дешевым моделям.

Если в 2025 году смартфоны стоимостью до $200 составляли 40,6% всех поставок, то к 2027 году их доля уменьшится до 25,6%.

Растет спрос на более дорогие устройства: телефоны со средней ценой около $800 и выше займут 28,4% рынка в 2027 году, тогда как в 2025 году их доля составляла 21,1%.

Еще одним фактором роста цен является удорожание комплектующих, что вынуждает производителей переводить дополнительные расходы на покупателей.

В частности, это подтверждает недавнее удорожание некоторых моделей iPhone и ожидаемое повышение цен на смартфоны Samsung.

Также немаловажную роль играет и увеличение срока использования и поддержки смартфонов.