Мировой рынок смартфонов в 2026 году сократится на 12% — исследование
Мировой рынок смартфонов в 2026 году сократится на 12% в годовом исчислении по объему поставок. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитической компании Omdia, основанные на показателях отгрузок за первую половину года и на текущих рыночных тенденциях.
Об этом пишет Android Headlines.
Смартфонов будут продавать меньше, но рынок станет дороже
Ожидается, что общий объем поставок сократится до 1,097 миллиона единиц. В то же время, общая рыночная стоимость вырастет, ведь средняя цена смартфона поднимется до примерно $594.
Это, по данным Omdia, обеспечит увеличение общей стоимости рынка на 12% до $651,6 миллиарда.
Основной причиной сокращения поставок называют снижение интереса потребителей к дешевым моделям.
Если в 2025 году смартфоны стоимостью до $200 составляли 40,6% всех поставок, то к 2027 году их доля уменьшится до 25,6%.
Растет спрос на более дорогие устройства: телефоны со средней ценой около $800 и выше займут 28,4% рынка в 2027 году, тогда как в 2025 году их доля составляла 21,1%.
Еще одним фактором роста цен является удорожание комплектующих, что вынуждает производителей переводить дополнительные расходы на покупателей.
В частности, это подтверждает недавнее удорожание некоторых моделей iPhone и ожидаемое повышение цен на смартфоны Samsung.
Также немаловажную роль играет и увеличение срока использования и поддержки смартфонов.
Некоторые модели теперь получают обновления ОС в течение 7 лет, что уменьшает потребность в быстрой замене и побуждает пользователей дольше оставаться с имеющимися телефонами.
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