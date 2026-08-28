Смартфоны, которые лучше всего продавались в 2026 году (инфографика) Сегодня 19:33 — Фондовый рынок

Смартфоны, которые лучше всего продавались в 2026 году (инфографика)

iPhone 17 от Apple стал самым популярным смартфоном в мире во втором квартале 2026 года, заняв 6% мировых продаж смартфонов.

Об этом говорится в исследовании Global Handset Model Sales Tracker.

Лидеры

Apple и Samsung заняли по пять мест в первой десятке, вместе обеспечив 26% мировых продаж смартфонов, что на 2% больше, чем в прошлом году.

Вклад первой десятки оставался высоким, поскольку общий рынок сократился на 11%, а бренды сместили фокус на премиальные и ключевые смартфоны, стимулирующие объемы продаж в связи с глобальной нехваткой оперативной памяти.

Комментируя результаты Apple, старший аналитик Карн Чаухан сказал: «Продажи Apple выросли на 5% в годовом исчислении, несмотря на более широкий спад рынка. Продажи iPhone выросли в Индии, Японии и странах Ближнего Востока и Ближнего Востока, а в Южной Корее во втором квартале 2026 года почти удвоились благодаря серии iPhone 17. Базовая модель iPhone 17 оставалась самым популярным смартфоном в течение квартала, благодаря значительным обновлениям, которые сократили разрыв с моделями. Тем временем высокий спрос на премиальные модели стимулировал продажи iPhone 17 Pro и Pro Max, чему способствовали программы обмена, акции и доступные варианты финансирования, улучшившие доступность. Рост цен на смартфоны также подтолкнул потребителей к сегментам высшего класса, что еще больше укрепило конкурентные позиции Apple».

iPhone 17e помог Apple сохранить сильное присутствие в списке благодаря добавлению Magsafe и большему объему встроенной памяти по той же цене, что и год назад. Как и его предшественник, iPhone 17e остается популярен в США и Японии благодаря акциям операторов.

Комментируя серию Galaxy S26, старший аналитик Харшит Растоги сказал: «Samsung Galaxy S26 Ultra стал бестселлером среди смартфонов Android, что стало первым случаем, когда ультра-премиальное устройство Android возглавило продажи Android в июньском квартале. Тем временем более поздний запуск серии Galaxy S26 по сравнению с серией Galaxy S25 перенес большую часть продаж во второй квартал, Galaxy S26 Ultra превзошел своего предшественника и составил более половины продаж серии. Первый в области дисплея конфиденциальности вместе с расширенными возможностями искусственного интеллекта отличают смартфон от аналогичных моделей. Samsung еще больше сосредоточилась на флагманских смартфонах, активизируя рекламные акции и стратегически распределяя ресурсы по смягчению падения доходов на фоне роста расходов».

Смартфоны Samsung начального и среднего сегментов серии Galaxy A остаются популярными благодаря доступности и выгодному предложению.

Примечательно, что все входящие в топ-10 устройства серии Galaxy A предлагают программную поддержку в течение шести лет или более, что соответствует удлиненным циклам замены.

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