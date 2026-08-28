АМКУ разрешил МХП Косюка купить активы производителя курятины Сегодня 14:28 — Фондовый рынок АМКУ разрешил МХП Косюка купить активы производителя курятины Антимонопольный комитет разрешил компании в сфере пищевых и агротехнологий МХП купить активы производителя мяса птицы ООО «Агроль Плюс» во Львовской области. Об этом говорится в соответствующем решении АМКУ, передают Українські Новини. «Дано разрешение на концентрацию в виде приобретения ЧАО «МХП» контроля над ООО «Агроль Плюс», — говорится в сообщении АМКУ. По данным YouControl, компания «Агроль» принадлежит Юлии Шопской. Предприятие работает с 2000 года и имеет 2 птицефабрики на Львовщине мощностью более 3,5 млн голов в год. Как сообщали Українські Новини, ранее МХП открыла в Хорватии завод по производству кормов для домашних животных. МХП — вертикально интегрированный комплекс предприятий по производству курятины, инкубационных яиц, кормов, занимается растениеводством, обрабатывая 360 тыс. га земель, выпускает куриное мясо под названием «Наша ряба». Учредитель компании — Юрий Косюк. Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом. Finance.ua / Все новости / Фондовый рынок / АМКУ разрешил МХП Косюка купить активы производителя курятины