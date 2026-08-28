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АМКУ разрешил МХП Косюка купить активы производителя курятины

Фондовый рынок
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АМКУ разрешил МХП Косюка купить активы производителя курятины
АМКУ разрешил МХП Косюка купить активы производителя курятины
Антимонопольный комитет разрешил компании в сфере пищевых и агротехнологий МХП купить активы производителя мяса птицы ООО «Агроль Плюс» во Львовской области.
Об этом говорится в соответствующем решении АМКУ, передают Українські Новини.
«Дано разрешение на концентрацию в виде приобретения ЧАО «МХП» контроля над ООО «Агроль Плюс», — говорится в сообщении АМКУ.
По данным YouControl, компания «Агроль» принадлежит Юлии Шопской.
Предприятие работает с 2000 года и имеет 2 птицефабрики на Львовщине мощностью более 3,5 млн голов в год.
Как сообщали Українські Новини, ранее МХП открыла в Хорватии завод по производству кормов для домашних животных.
МХП — вертикально интегрированный комплекс предприятий по производству курятины, инкубационных яиц, кормов, занимается растениеводством, обрабатывая 360 тыс. га земель, выпускает куриное мясо под названием «Наша ряба». Учредитель компании — Юрий Косюк.
По материалам:
Українські Новини
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