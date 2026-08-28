0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Lenovo выпустила новый 15-дюймовый ноутбук: автономность более 18 часов

Фондовый рынок
7
Lenovo выпустила новый 15-дюймовый ноутбук: автономность более 18 часов
Lenovo выпустила новый 15-дюймовый ноутбук: автономность более 18 часов
Lenovo расширила продажи нового 15-дюймового ноутбука V15 Gen 6 AMN.
Ранее модель была доступна только в отдельных европейских странах, а теперь появилась в Южной и Юго-Восточной Азии.
Ноутбук предлагается с процессорами AMD, несколькими вариантами экранов и аккумулятором, который по официальным тестам обеспечивает более 18 часов работы.
В Европе Lenovo V15 Gen 6 AMN изначально продавали примерно за 819 евро, но впоследствии цена выросла до 919 евро. В Азии стартовая стоимость зависит от страны и конфигурации и составляет около 930 долларов в пересчете. При этом самые простые версии могут получить процессор Athlon Silver 10, тогда как доступны конфигурации с чипами Ryzen.
Ноутбук можно оснастить Ryzen 330 или Ryzen 540, 8 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и SSD на 256 или 512 ГБ. Для дисплея Lenovo предусмотрела два варианта — IPS или TN. В обоих случаях это 15-дюймовая панель с разрешением 19201080, частотой 60 Гц и яркостью до 300 нит.
Главной особенностью модели стала автономность. Аккумулятор на 47 Вт поддерживает зарядку мощностью 65 Вт. По данным Lenovo, в тесте JEITA-BAT 3.0 ноутбук способен работать до 18,73 часа, у PCMark 10 — до 17,06 часов, а у MobileMark 30 — около 10,75 часа. Реальное время работы зависит от нагрузки и яркости экрана.
Вес Lenovo V15 Gen 6 AMN стартует примерно с 1,6 кг, а толщина корпуса составляет 19,9 мм. Пока ноутбук доступен не во всех регионах Европы, однако у Lenovo уже есть отдельные конфигурации для Европы, Северной Америки, Ближнего Востока и Африки. Это указывает на подготовку к более широкому глобальному запуску.
По материалам:
itechua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems