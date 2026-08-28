Lenovo выпустила новый 15-дюймовый ноутбук: автономность более 18 часов 28.08.2026, 02:22 — Фондовый рынок

Lenovo выпустила новый 15-дюймовый ноутбук: автономность более 18 часов

Lenovo расширила продажи нового 15-дюймового ноутбука V15 Gen 6 AMN.

Ранее модель была доступна только в отдельных европейских странах, а теперь появилась в Южной и Юго-Восточной Азии.

Ноутбук предлагается с процессорами AMD, несколькими вариантами экранов и аккумулятором, который по официальным тестам обеспечивает более 18 часов работы.

В Европе Lenovo V15 Gen 6 AMN изначально продавали примерно за 819 евро, но впоследствии цена выросла до 919 евро. В Азии стартовая стоимость зависит от страны и конфигурации и составляет около 930 долларов в пересчете. При этом самые простые версии могут получить процессор Athlon Silver 10, тогда как доступны конфигурации с чипами Ryzen.

Ноутбук можно оснастить Ryzen 330 или Ryzen 540, 8 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и SSD на 256 или 512 ГБ. Для дисплея Lenovo предусмотрела два варианта — IPS или TN. В обоих случаях это 15-дюймовая панель с разрешением 19201080, частотой 60 Гц и яркостью до 300 нит.

Главной особенностью модели стала автономность. Аккумулятор на 47 Вт поддерживает зарядку мощностью 65 Вт. По данным Lenovo, в тесте JEITA-BAT 3.0 ноутбук способен работать до 18,73 часа, у PCMark 10 — до 17,06 часов, а у MobileMark 30 — около 10,75 часа. Реальное время работы зависит от нагрузки и яркости экрана.

Вес Lenovo V15 Gen 6 AMN стартует примерно с 1,6 кг, а толщина корпуса составляет 19,9 мм. Пока ноутбук доступен не во всех регионах Европы, однако у Lenovo уже есть отдельные конфигурации для Европы, Северной Америки, Ближнего Востока и Африки. Это указывает на подготовку к более широкому глобальному запуску.

itechua По материалам:

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