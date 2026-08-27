Укрпочта запускает собственную службу авиабезопасности — детали Сегодня 12:12 — Фондовый рынок

АО Укрпочта создало собственную службу авиабезопасности, которая будет заниматься контролем безопасности международных почтовых отправлений.

Специалисты службы прошли специальное обучение под руководством экспертов Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC).

Об этом сообщил генеральный директор АО Укрпочта Игорь Смелянский в Telegram

«Нет, свои самолеты мы пока не покупаем. И это еще не значит, что с завтрашнего дня самолеты с нашими посылками снова поднимутся из Борисполя. Хотя мы теперь к этому готовы и очень мечтаем об этом дне», — отметил он.

Что это дает

По словам Смелянского, новая служба должна сделать международную доставку не только быстрой, но и безопасной для авиационных и логистических партнеров Укрпочты.

Компания использует 159 авиамаршрутов и осуществляет международный почтовый обмен с 230 странами и территориями мира.

Основные почтовые потоки проходят через авиахабы в Лондоне, Франкфурте, Варшаве, Риге и Кишиневе. Резервными маршрутами являются: Прага, Амстердам, Бухарест и Братислава.

В Укрпочте объясняют, что международные партнеры уделяют особое внимание безопасности отправлений из Украины, в частности из-за риска попадания в посылки оружия, запрещенных веществ или взрывоопасных предметов.

Компания заявляет, что более 90% посылок обрабатываются и выпускаются за границу в течение максимум 24 часов. В то же время, даже несколько отправлений, требующих дополнительной проверки, могут привести к задержке значительно большего почтового потока.

«Очень досадно, когда из-за вопросов до 1−5 посылок в аэропорту или на границе останавливается целая 20-тонная фура, а тысячи посылок задерживаются на 1−2 дня из-за проверки на опасные грузы», — рассказал Смелянский.

По его словам, такие задержки оказывают непосредственное влияние на украинский бизнес. От скорости доставки зависят отношения предпринимателей с покупателями, рейтинги на маркетплейсах, повторные заказы и конкурентоспособность украинских товаров на международных рынках.

Собственная служба авиабезопасности должна уменьшить количество подобных случаев и повысить уровень доверия международных партнеров к украинским почтовым отправлениям.

Смелянский не раскрыл конкретные меры безопасности и перечень специализированного оборудования, которое использует компания. В то же время он сообщил, что специалисты Укрпочты прошли обучение с участием экспертов UNODC. Оно охватывало международные методики формирования рисков-профилей, а также выявление опасных и запрещенных вложений.

НВ По материалам:

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