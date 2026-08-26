Киевстар с 26 августа обновляет условия интернета в некоторых странах роуминга Сегодня 15:35 — Личные финансы

Киевстар с 26 августа обновляет условия интернета в некоторых странах роуминга

С 26 августа 2026 года абоненты подписки и «Все разом» смогут пользоваться мобильным интернетом в странах 4-й и 5-й зон роуминга только после того, как самостоятельно подтвердят разблокировку мобильного интернета.

Об этом пишет Киевстар

Для абонентов будет действовать блокировка интернет-роуминга в странах с требовательными тарифами . Эта услуга подключается автоматически и без доплат и поможет избежать непредвиденных затрат на мобильный интернет в роуминге.

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Абонентам, уже находящимся в странах 4-й и 5-й зон роуминга, услуга подключится с 26 августа 2026 года. Для остальных абонентов подписки услуга будет подключаться постепенно в течение месяца.

Страны, в которых будет действовать услуга

4 зона: Белиз, Бенин, Боливия, Ботсвана, Буркина-Фасо, Венесуэла, Габон, Гана, Гвинея, Гернси, Гуам, Кабо-Верде, Лаос, Малави, Мальдивы, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Нидерландские Антильские острова, Сенегал, Суринам, Сьерра-Леоне, Того, Уганда, Французская Полинезия, Экваториальная Гвинея. Стоимость интернета — 122,88 грн/1 МБ.

5 зона: Британские Виргинские острова, Бруней Даруссалам, Гамбия, Гондурас, Зимбабве, Йемен, Иран, Куба, Ливан, Ливия, Нигер, Сирия, Эфиопия, Монголия, а также морской и авиатранспорт. Стоимость интернета — 409,60 грн/1 МБ.

Также блокировка будет действовать в сетях AeroMobile и Wireless Maritime Services, где стоимость интернета составляет 300 грн/безлимит в сутки. При использовании 100 МБ скорость снизится до 128 Кбит/с.

Что сделать

Если вам нужен мобильный интернет в этих странах, вы можете никогда самостоятельно разблокировать доступ в Мой Киевстар или по запросу *106*30*0#

Ранее писали, что Киевстар первым среди украинских операторов запустил услугу SIM для путешествий — отдельную eSIM для мобильного интернета в роуминге. Она работает в 38 странах и позволяет пользоваться мобильным интернетом без регулярной абонплаты — пользователь платит только за выбранный пакет гигабайтов.

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