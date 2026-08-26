Государство дает 5000 грн на школьника, но собрать ребенка в школу стоит в три раза больше — как сэкономить Сегодня 16:01 — Личные финансы

Девочка со школьными принадлежностями

Подготовка ребенка к школе — это не только тетради и ручки. Одежда, обувь, рюкзак, канцелярия и мебель для занятий на дому могут существенно увеличить расходы. В 2026 году в среднем на это нужно 10 000 — 20 000 грн, тогда как государство предлагает всего 5 000 грн по программе «Пакет школьника». В то же время, часть расходов можно сократить, если некоторые вещи покупать не новыми.

Об этом говорится в исследовании от OLX

15 000 грн. То есть родителям придется потратить из своего кармана еще не менее 10 000 грн. Как мы сообщали ранее, государство выделяет 5 000 грн на ребенка по программе «Пакет школьника». В то же время, по данным медиа, средняя стоимость подготовки в школу в 2026 году составляетТо есть родителям придется потратить из своего кармана еще не менее 10 000 грн.

Как сэкономить на подготовке школьника

Конечно, государственная компенсация — это значительная помощь для родителей. Но подготовка к школе всегда влетает в копеечку, поэтому хочется найти способ сократить расходы и приобрести качественные вещи.

Один из вариантов — покупать часть базового набора подержанной.

Выборка актуальных объявлений на OLX на начало августа 2026 года показывает: если выбирать вещи в хорошем состоянии вместо новых, базовая школьная корзина может обойтись на 38% дешевле.

Форма, обувь и рюкзак, которые продавцы обозначают как новые, стоят в среднем 2835 грн. Подержанные вещи из этого набора — 1765 грн. То есть экономия составляет более тысячи гривен только на одном школьном наборе.

Сэкономленные средства, например, можно потратить на канцелярию. По расчетам OLX она в среднем стоит 1000 грн.

Самая большая разница в цене — в категории сменной обуви . Новая пара на OLX в среднем стоит 550 грн, а подержанная — 210 грн. Это дает экономию в 62%.

. Новая пара на OLX в среднем стоит 550 грн, а подержанная — 210 грн. Это дает экономию в 62%. Рюкзак стоит дешевле на 45% - 450 грн вместо 820 грн.

стоит дешевле на 45% - 450 грн вместо 820 грн. Школьная форма — подержанная обойдется на 39% дешевле: 742 грн против 1215 грн.

Именно в этих базовых категориях подержанные вещи могут быть существенно выгоднее.

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По внутренней аналитике OLX, среди активных объявлений 81% детской обуви — б/у. Среди детской мебели этот показатель еще выше — 87%.

Эксперты говорят: бывшее в употреблении не обязательно означает изношенное. Дети быстро растут, поэтому одежду и обувь часто продают в хорошем состоянии просто потому, что ребенок из них вырос.

Этот принцип работает не только с одеждой и обувью. Подержанными можно покупать также парты, письменные столы, стеллажи для книг или игрушек. Не все базовые вещи для школьника обязательно должны быть новыми для того, чтобы хорошо служить ребенку.

Что родители ищут чаще всего

Согласно выборке OLX за конец июля — начало августа этого года, чаще всего родители искали:

Школьный рюкзак — 2539 запросов. Парту — 2519 запросов. Пенал — 2085 запросов.

Также среди лидеров — школьная форма и обувь. Традиционно наибольший интерес к этим товарам приходится именно на август.

В начале августа поисковые запросы на форму, обувь и рюкзаки выросли на 50−90% по сравнению с началом июля. В то же время, пик интереса к базовому школьному набору ожидают в конце августа. Например, в 2025 году больше всего запросов было 20−25 августа — около 140 тысяч.

Поэтому самый выгодный вариант — использовать разные возможности одновременно. Государственное пособие и вторичный рынок не конкурируют между собой, а могут дополнять друг друга, говорят в OLX.

Можно купить новую форму и рюкзак, а обувь или мебель — б/у. Или, напротив, приобрести большинство вещей на вторичном рынке и оставить сэкономленные средства на нужды, которые могут возникнуть уже в течение учебного года.

В любом случае ребенок будет готов к 1 сентября, а несколько тысяч гривен, которые удалось не потратить, — это вполне реальная экономия.

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