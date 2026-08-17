0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2026 году

Личные финансы
107
Школьник с учебниками
Школьник с учебниками
Школьный сезон традиционно означает новую волну расходов для родителей. В 2026 году базовый набор из одежды, обуви, рюкзака и канцелярии для одного школьника обойдется примерно в 4 тыс. грн.
В то же время, для семей в разных регионах эта сумма ощущается по-разному: в одних областях это около 12% месячной зарплаты, в других — почти четверть.
Об этом свидетельствуют результаты исследования OLX Работа и OLX Товары.

Что входит в базовый набор школьника

По расчетам OLX, базовый набор вещей для одного школьника в 2026 году стоит около 4130 грн. В эту сумму входят одежда и обувь, рюкзак и основные канцелярские принадлежности.
Медианная цена нового школьного рюкзака составляет около 580 грн, школьной формы — 400 грн, туфель — 500 грн.
Еще около 750 грн в расчете предусмотрено на три рубашки, футболки или блузки. Спортивный костюм будет стоить не менее 500 грн, а на несколько пар носков и колготки заложили около 200 грн.
Наибольшая отдельная статья расходов — канцелярия. На тетради, ручки, карандаши и другие базовые принадлежности предусмотрели около 1 000 грн.
В то же время, это именно ориентировочный базовый набор. Фактические расходы могут быть выше или ниже в зависимости от потребностей ребенка, количества вещей, брендов и выбора родителей.

В каких областях школьные расходы больше всего бьют по зарплате

Наибольшую долю медианной зарплаты подготовка ребенка в школу занимает в Херсонской области — около 23%. Медианная зарплата там составляет 18 175 грн.
В Сумской области на базовый школьный набор приходится около 21% медиа зарплаты в 20 000 грн.
Приблизительно 18% зарплаты придется потратить на такие покупки в Николаевской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской и Запорожской областях.
Читайте также
Около 17% - в Житомирской, Черкасской, Харьковской и Днепропетровской областях, где медианная зарплата составляет 25 000 грн.
В Хмельницкой области базовый набор займет около 16% зарплаты, в Винницкой, Черновицкой, Волынской и Одесской — около 15%.
Еще примерно 14% зарплаты составят расходы в Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской и Киевской областях.
Наименьшая доля расходов на подготовку школьника — во Львовской области — около 12%. В то же время медианная зарплата здесь составляет 35 000 грн — это самый высокий показатель среди проанализированных регионов.
По материалам:
Finance.ua
РасходыДети и деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems