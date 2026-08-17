Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2026 году Сегодня 12:02 — Личные финансы

Школьник с учебниками

Школьный сезон традиционно означает новую волну расходов для родителей. В 2026 году базовый набор из одежды, обуви, рюкзака и канцелярии для одного школьника обойдется примерно в 4 тыс. грн.

В то же время, для семей в разных регионах эта сумма ощущается по-разному: в одних областях это около 12% месячной зарплаты, в других — почти четверть.

Об этом свидетельствуют результаты исследования OLX Работа и OLX Товары.

Что входит в базовый набор школьника

По расчетам OLX, базовый набор вещей для одного школьника в 2026 году стоит около 4130 грн. В эту сумму входят одежда и обувь, рюкзак и основные канцелярские принадлежности.

Медианная цена нового школьного рюкзака составляет около 580 грн, школьной формы — 400 грн, туфель — 500 грн.

Еще около 750 грн в расчете предусмотрено на три рубашки, футболки или блузки. Спортивный костюм будет стоить не менее 500 грн, а на несколько пар носков и колготки заложили около 200 грн.

Наибольшая отдельная статья расходов — канцелярия. На тетради, ручки, карандаши и другие базовые принадлежности предусмотрели около 1 000 грн.

В то же время, это именно ориентировочный базовый набор. Фактические расходы могут быть выше или ниже в зависимости от потребностей ребенка, количества вещей, брендов и выбора родителей.

В каких областях школьные расходы больше всего бьют по зарплате

Наибольшую долю медианной зарплаты подготовка ребенка в школу занимает в Херсонской области — около 23%. Медианная зарплата там составляет 18 175 грн.

В Сумской области на базовый школьный набор приходится около 21% медиа зарплаты в 20 000 грн.

Приблизительно 18% зарплаты придется потратить на такие покупки в Николаевской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской и Запорожской областях.

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Около 17% - в Житомирской, Черкасской, Харьковской и Днепропетровской областях, где медианная зарплата составляет 25 000 грн.

В Хмельницкой области базовый набор займет около 16% зарплаты, в Винницкой, Черновицкой, Волынской и Одесской — около 15%.

Еще примерно 14% зарплаты составят расходы в Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской и Киевской областях.

Наименьшая доля расходов на подготовку школьника — во Львовской области — около 12%. В то же время медианная зарплата здесь составляет 35 000 грн — это самый высокий показатель среди проанализированных регионов.

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