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Индекс борща: традиционное блюдо украинцев за 5 лет подорожало вдвое

Личные финансы
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По состоянию на июнь 2026 года приготовление кастрюли борща обойдется в 142,95 грн.
По состоянию на июнь 2026 года приготовление кастрюли борща обойдется в 142,95 грн.
В июне 2026 года приготовление пятилитровой кастрюли борща обойдется украинцам в 142,95 грн. Это более чем вдвое дороже, чем пять лет назад. В то же время, по сравнению с прошлым годом стоимость традиционного украинского блюда уменьшилась на 10,3%.
Об этом пишет «Слово и дело».
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Как считали стоимость борща

Индекс борща рассчитывали для пятилитровой кастрюли по следующему рецепту: 400 г свинины, 300 г картофеля, 200 г свеклы, 200 г моркови, 500 г капусты, 150 г репчатого лука, 50 г томатной пасты и 30.
Дополнительные ингредиенты (сметана, зелень, сало или пончики) в расчет не входят.
Как изменялась цена борща с 2021 года (инфографика: «Слово и дело»)
Как изменялась цена борща с 2021 года (инфографика: «Слово и дело»)

Как менялась цена борща с 2021 года

В июле 2021 года пятилитровая кастрюля борща стоила 69,98 грн. Самым дорогим ингредиентом было мясо: пять лет назад 400 грамм стоило 48,04 грн. Самым дешевым был лук.
В первый год большой войны кастрюля борща подорожала почти вдвое — до 103,45 грн (+47,8%). Выросли цены на все ингредиенты борщового набора, однако больше прибавили в цене капуста и свинина.
В июле 2023 года стоимость приготовления традиционного блюда украинцев выросла до 139,55 грн (+34,9%). Больше всего выросли цены на мясо, морковь, томатную пасту и капусту.
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В июле 2024 года общая стоимость пятилитровой кастрюли борща уменьшилась на 18,9% и составила 113,19 грн. Подешевели свинина, морковь и капуста, в то же время — подорожал картофель и свекла.
В июле 2025 года приготовление борща существенно подорожало. Для кастрюли традиционного украинского блюда нужно было потратить 159,31 грн, что на 40,7% больше, чем в 2024 году. Больше всего подорожала свинина — 400 граммов стоило уже 95,35 грн. Все остальные ингредиенты также прибавили в цене.

Сколько борщ стоит в 2026 году

По состоянию на июнь 2026 года, по данным Госстата, приготовление кастрюли борща обойдется в 142,95 грн. Это — на 10,3% меньше, чем за такой же период в прошлом году. Подешевела свинина, морковь, картофель и капуста. Еще больше потеряла в цене свекла. В среднем на гривну подорожала томатная паста.
По материалам:
Слово і Діло
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