Открытое исполнительное производство не означает автоматического запрета на выезд за границу. Однако если должник уклоняется от исполнения решения, суд может временно ограничить его право пересекать государственную границу. Для лиц, имеющих задолженность по уплате алиментов, предусмотрен отдельный порядок.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Когда должнику могут запретить выезд за границу

Распространено мнение, что любое открытое исполнительное производство автоматически предусматривает запрет на выезд за пределы Украины. Однако законодательство не устанавливает такого правила.

В соответствии с пунктом 19 части третьей статьи 18 Закона Украины «Об исполнительном производстве», если должник уклоняется от исполнения решения, исполнитель может обратиться в суд с представлением о временном ограничении его права выезда за пределы Украины.

Следовательно, решение об установлении такого ограничения принимает суд, а сам факт открытия исполнительного производства не является достаточным основанием для запрещения выезда.

Какие правила действуют для должников по уплате алиментов

Для задолженности по уплате алиментов закон предусматривает иной порядок.

Согласно части девятой статьи 71 Закона Украины «Об исполнительном производстве», государственный исполнитель выносит мотивированное постановление о временном ограничении права выезда за пределы Украины без обращения в суд, если совокупный размер задолженности превышает сумму соответствующих платежей за четыре месяца со дня предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению.

Если алименты платятся на содержание ребенка с инвалидностью или ребенка, который имеет определенные законом тяжелые заболевания или нуждается в лечении, такой порог составляет три месяца.

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Установленное ограничение действует до полного погашения задолженности.

Таким образом, открытое исполнительное производство само по себе не означает автоматического запрета на выезд за границу. Порядок установления ограничения зависит, в частности, от характера задолженности и обстоятельств невыполнения решения.