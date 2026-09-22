Должникам ПриватБанка звонит по телефону Укрборг — что надо знать Сегодня 17:01 — Кредит&Депозит Звонок должнице банка

Старый кредит, о котором банк годами не напоминал, не обязательно означает закрытый долг. Если заемщик несколько лет назад оформлял кредитную карту в ПриватБанке и не погасил полностью задолженность, впоследствии с ним может связаться уже другая компания — Укрборг.

Как объясняет Укрборг, право требования по части проблемных кредитов ПриватБанк передал другой финансовой компании. После этого в урегулирование задолженности могут привлекать отдельную компанию.

ПриватБанк продал права требования по кредитам

В 2025 году ПриватБанк продал права требования по большому портфелю проблемных потребительских кредитов физических лиц. В него вошли более 658 тысяч кредитов с общей задолженностью более 5 млрд грн.

По результатам открытых электронных торгов новым кредитором стала финансовая компания ООО «Капиталресурс».

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Таким образом, если кредит человека вошел в проданный портфель, права кредитора перешли от ПриватБанка к «Капиталресурсу». Такой механизм называется уступкой права требования и предусмотрен законодательством Украины.

Сам кредит при этом не возникает заново — меняется компания, которой принадлежит право требования по нему.

Длительное отсутствие звонков или напоминаний от банка также не означает, что обязательство автоматически прекратилось.

Почему по кредиту звонит по телефону Укрборг

«Капиталресурс» как новый кредитор привлек ООО «Укрборг» к урегулированию задолженности. Об этом также официально сообщал ПриватБанк.

Поэтому, если человеку звонят по поводу кредита, который он в свое время оформлял в ПриватБанке, он может уточнить:

откуда возникла задолженность,

кто является текущим кредитором,

какова актуальная сумма долга,

на каком основании Укрборг обращается к ней.

Укрборг отмечает, что помогает разобраться с ситуацией по задолженности, объясняет доступные условия и возможные пути ее урегулирования с учетом конкретного кредитного договора и обстоятельств клиента.

Варианты урегулирования зависят от конкретного кредита

Ситуации заемщиков могут различаться. Кто-то помнит о давнем кредите и готов его закрыть, кто-то не имеет возможности оплатить всю сумму сразу, а кто-то считает, что уже погасил задолженность или не соглашается с указанной суммой.

Поэтому сначала предлагается проверить информацию и узнать, какой способ урегулирования может быть доступен по конкретному кредиту.

Среди возможных вариантов — уплата согласованной суммы сразу, частичное списание задолженности или рассрочка платежей. В то же время, такие возможности доступны не по всем кредитным договорам и определяются кредитором индивидуально.

По данным Укрборга, почти за год более 5 тысяч человек уже урегулировали задолженность по кредитам из этого портфеля. Для одних решением стала уплата согласованной суммы сразу, для других — рассрочка.

После выполнения обязательств информация об их актуальном статусе отображается в кредитной истории. Кредитная история является одним из факторов, которые банки и другие финансовые учреждения могут учитывать, когда человек в будущем обращается за кредитом или другими финансовыми услугами.

Поэтому давнюю задолженность следует сначала проверить и выяснить возможности ее урегулирования, а не оставлять вопрос нерешенным.