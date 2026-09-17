Банки начали повышать ставки по гривневым депозитам — НБУ Сегодня 15:00 — Кредит&Депозит Спрос на гривневые депозиты остается высоким

Повышение учетной ставки Национального банка Украины 30 июля уже отразилось на стоимости гривневых сбережений. После ужесточения процентной политики часть банков, преимущественно небольших, начала повышать ставки по гривневым депозитам.

Об этом сообщил глава Национального банка Андрей Пышный во время прессбрифинга по решениям по монетарной политике 17 сентября.

Сегодня правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку на 0,5 и. п. до 16%.

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Спрос на гривневые депозиты остается высоким

В Нацбанке отметили, что июльское повышение учетной ставки поддержало привлекательность гривневых активов. В ответ на усиление процентной политики НБУ часть банков, в большинстве своем небольших, уже начала повышать ставки.

В результате спрос как на гривневые депозиты, так и на ОВГЗ сохранялся, что ограничивало давление на валютном рынке и сдерживало рост цен.

Дополнительное повышение учетной ставки поддержит положительные тенденции, что важно в условиях устойчивого фундаментального ценового давления и роста среднесрочных проинфляционных рисков.

«Ужесточение монетарной политики позволит сохранить контролируемость инфляционных ожиданий, будет способствовать возвращению инфляции на траекторию замедления и ее дальнейшему движению к цели 5%», — подчеркнул Пышный.

Повлияет ли повышение ставки на кредитование

По оценкам НБУ, такой шаг не будет иметь ощутимого сдерживающего влияния на кредитование.

НБУ фиксирует самый длинный период кредитной экспансии. Чтобы дополнительно поддержать бизнес в условиях усиления обстрелов, НБУ принял два пакета регуляторных решений по расширению доступа к финансированию.

Работа над последующими мерами поддержки кредитования продолжается.

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Напомним, ранее Finance.ua писал , что Национальный банк Украины в четверг, 17 сентября, повысил учетную ставку с 15,5% до 16%.

«Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 16% с учетом устойчивого фундаментального ценового давления, вторичных эффектов от шоков предложения и усиления среднесрочных проинфляционных рисков. Это решение поддержит привлекательность гривневых активов и устойчивость валютного рынка, что позволит сохранить контролируемость инфляционных ожиданий и вернуть инфляцию на траекторию устойчивого снижения к цели 5% на горизонте политики», — заявили в Нацбанке.