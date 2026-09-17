0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Банки начали повышать ставки по гривневым депозитам — НБУ

Кредит&Депозит
92
Спрос на гривневые депозиты остается высоким
Спрос на гривневые депозиты остается высоким
Повышение учетной ставки Национального банка Украины 30 июля уже отразилось на стоимости гривневых сбережений. После ужесточения процентной политики часть банков, преимущественно небольших, начала повышать ставки по гривневым депозитам.
Об этом сообщил глава Национального банка Андрей Пышный во время прессбрифинга по решениям по монетарной политике 17 сентября.
Сегодня правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку на 0,5 и. п. до 16%.

Спрос на гривневые депозиты остается высоким

В Нацбанке отметили, что июльское повышение учетной ставки поддержало привлекательность гривневых активов. В ответ на усиление процентной политики НБУ часть банков, в большинстве своем небольших, уже начала повышать ставки.
В результате спрос как на гривневые депозиты, так и на ОВГЗ сохранялся, что ограничивало давление на валютном рынке и сдерживало рост цен.
Читайте также
Дополнительное повышение учетной ставки поддержит положительные тенденции, что важно в условиях устойчивого фундаментального ценового давления и роста среднесрочных проинфляционных рисков.
«Ужесточение монетарной политики позволит сохранить контролируемость инфляционных ожиданий, будет способствовать возвращению инфляции на траекторию замедления и ее дальнейшему движению к цели 5%», — подчеркнул Пышный.
Место для вашей рекламы

Повлияет ли повышение ставки на кредитование

По оценкам НБУ, такой шаг не будет иметь ощутимого сдерживающего влияния на кредитование.
НБУ фиксирует самый длинный период кредитной экспансии. Чтобы дополнительно поддержать бизнес в условиях усиления обстрелов, НБУ принял два пакета регуляторных решений по расширению доступа к финансированию.
Работа над последующими мерами поддержки кредитования продолжается.
Читайте также
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Национальный банк Украины в четверг, 17 сентября, повысил учетную ставку с 15,5% до 16%.
«Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 16% с учетом устойчивого фундаментального ценового давления, вторичных эффектов от шоков предложения и усиления среднесрочных проинфляционных рисков. Это решение поддержит привлекательность гривневых активов и устойчивость валютного рынка, что позволит сохранить контролируемость инфляционных ожиданий и вернуть инфляцию на траекторию устойчивого снижения к цели 5% на горизонте политики», — заявили в Нацбанке.
Мы также рассказывали, что 30 июля правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 15,5%. Учетную ставку повысили, учитывая устойчивое усиление фундаментального ценового давления и более существенное ускорение общей инфляции к концу года.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ДепозитыГарантирование вкладовОВГЗНБУПышныйНовости по тегу Валюта. Все публикации на тему Валюта
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems