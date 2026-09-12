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Как можно заработать на банковских депозитах осенью: ответ эксперта

Кредит&Депозит
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Монеты на столе
Монеты на столе, Фото: magnific
В сентябре на депозитном рынке начнется традиционный осенний период конкуренции банков на деньги населения. Ожидается, что средние ставки по гривневым вкладам будут находиться в пределах 13,5−16% годовых, а акционные предложения будут достигать 17,5%.
О расчетах чистого дохода для взносов на 20, 50 и 100 тысяч гривен рассказал директор департамента розничного бизнеса «Глобус банка» Дмитрий Замотаев «Телеканалу 24».

Какие ставки будут предлагать банки

Специалист прогнозирует, что в сентябре наиболее распространенные ставки по вкладам на 3 месяца будут в пределах 13,5−14,5%, на 6 месяцев — 14,5−15,5%, а на 9−12 месяцев — около 14,5−16%.
По акционным программам, депозитам для новых средств или при открытии вклада через мобильное приложение доходность может быть на 1−2 процентных пункта выше.
На депозитную политику осенью будут влиять:
  • монетарная политика НБУ,
  • инфляция,
  • конкуренция за средства населения,
  • потребность банков в более длинном гривневом фондировании,
  • военная неопределенность.
Если учетная ставка остается на уровне 15,5%, существенных изменений депозитной доходности до конца ноября ожидать не стоит.
В сентябре-октябре возможно внедрение новых срочных программ, бонусов за онлайн-открытие и специальных предложений для новых вкладчиков.

Сколько можно заработать на депозите под 17,5%

Главным показателем для вкладчика чистый доход после налогообложения.
В 2026 году проценты по депозитам облагаются НДФЛ по ставке 18% и военным сбором 5%, то есть общая налоговая нагрузка составляет 23%.
В качестве примера рассматривается шестимесячный вклад под 17,5% годовых, открытый 1 октября 2026 года, который завершается 1 апреля 2027 года, без капитализации процентов:
  • При вкладе 20 тысяч гривен начисленный доход составит 1750 гривен, а чистый доход после налогов — около 1347,5 гривны (общая сумма — 21 347,5 гривны).
  • При вкладе 50 тысяч гривен доход составит 4 375 гривен, чистый — около 3 368,75 гривен (общая сумма — 53 368,75 гривен).
  • При размещении 100 тысяч гривен начислены проценты до 8 750 гривен, из которых после налогообложения останется около 6 737,5 гривны (итоговая сумма — 106 737,5 гривны).
Чистая доходность за шесть месяцев для любой из этих сумм составит около 6,74%.

Сравнение с курсом доллара и инфляцией

Чистая доходность позволяет сопоставлять вклад с курсом валют или инфляцией.
Если предположить, что 1 октября 2026 года доллар обойдется в 45,5 гривны, то для получения аналогичных 6,74% дохода курс на 1 апреля 2027 года должен вырасти примерно до 48,57 гривны за доллар.
При стартовом курсе 45−46 гривен за доллар ориентировочный порог равенства составляет 48−49,1 гривны за доллар.
Реальный валютный порог для вкладчика будет еще выше из-за наличия банковской и обменной курсовой разницы при покупке и обратной продаже валюты.
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Что касается инфляции: если совокупный рост цен за шесть месяцев будет меньше 6,74%, чистый доход будет перекрывать обесценивание денег.
При шестимесячной инфляции 4% реальная доходность будет составлять около 2,7%, за 5% - примерно 1,7%, а за 6% - около 0,7%. Если инфляция превысит 6,74%, реальная доходность станет отрицательной.
«Никто не может точно назвать ни курс на 1 апреля, ни инфляцию за будущие шесть месяцев. Но вкладчик может определить собственные контрольные точки. В приведенном примере это примерно 6,7% совокупной инфляции и около 48,6 гривны за доллар при стартовом курсе 45,5 гривны», — отмечает Замотаев.
Такие расчеты, по его мнению, гораздо более полезны, чем решение на эмоциях скупать валюту.

Мобильные приложения и правила для вкладчика

В условиях войны важное значение имеет возможность дистанционного открытия вклада. Воздушные тревоги и риски отделений делают мобильный банкинг основным способом получения услуг.
К концу I квартала 2026 года к Системе BankID НБУ было подключено 38 банков-идентификаторов, а весенний опрос Минцифры охватил 24 банка с интегрированными сервисами «Дії».
Поэтому банки предоставляют дополнительные бонусы к ставке при оформлении вклада через приложение.
Эксперт выделяет пять основных правил для вкладчиков осенью:
  • Сравнивать чистую доходность, а не рекламную ставку.
  • Проверять условия досрочного расторжения, пополнения, капитализации и автоматической пролонгации.
  • Не направлять в срочный вклад все средства, оставляя часть сбережений ликвидной.
  • Распределять крупные суммы между разными сроками депозитов.
  • Не пытаться угадать курс или выбирать максимальную цифру в рекламе, а выбирать вклад под собственные нужды.
«Гривневый депозит не должен быть единственным способом хранения всех сбережений, однако он остается одним из базовых инструментов финансового планирования», — говорит Дмитрий Замотаев.
Его главные преимущества, по мнению специалиста, состоят в прогнозируемом доходе, понятном сроке размещения средств, государственной системе гарантирования и возможности зафиксировать ставку на несколько месяцев.
По материалам:
Телеканал 24
Депозиты
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