Как можно заработать на банковских депозитах осенью: ответ эксперта Сегодня 09:16 — Кредит&Депозит Монеты на столе, Фото: magnific

В сентябре на депозитном рынке начнется традиционный осенний период конкуренции банков на деньги населения. Ожидается, что средние ставки по гривневым вкладам будут находиться в пределах 13,5−16% годовых, а акционные предложения будут достигать 17,5%.

О расчетах чистого дохода для взносов на 20, 50 и 100 тысяч гривен рассказал директор департамента розничного бизнеса «Глобус банка» Дмитрий Замотаев «Телеканалу 24».

Какие ставки будут предлагать банки

Специалист прогнозирует, что в сентябре наиболее распространенные ставки по вкладам на 3 месяца будут в пределах 13,5−14,5%, на 6 месяцев — 14,5−15,5%, а на 9−12 месяцев — около 14,5−16%.

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По акционным программам, депозитам для новых средств или при открытии вклада через мобильное приложение доходность может быть на 1−2 процентных пункта выше.

На депозитную политику осенью будут влиять:

монетарная политика НБУ,

инфляция,

конкуренция за средства населения,

потребность банков в более длинном гривневом фондировании,

военная неопределенность.

Если учетная ставка остается на уровне 15,5%, существенных изменений депозитной доходности до конца ноября ожидать не стоит.

В сентябре-октябре возможно внедрение новых срочных программ, бонусов за онлайн-открытие и специальных предложений для новых вкладчиков.

Сколько можно заработать на депозите под 17,5%

Главным показателем для вкладчика чистый доход после налогообложения.

В 2026 году проценты по депозитам облагаются НДФЛ по ставке 18% и военным сбором 5%, то есть общая налоговая нагрузка составляет 23%.

В качестве примера рассматривается шестимесячный вклад под 17,5% годовых, открытый 1 октября 2026 года, который завершается 1 апреля 2027 года, без капитализации процентов:

При вкладе 20 тысяч гривен начисленный доход составит 1750 гривен, а чистый доход после налогов — около 1347,5 гривны (общая сумма — 21 347,5 гривны).

При вкладе 50 тысяч гривен доход составит 4 375 гривен, чистый — около 3 368,75 гривен (общая сумма — 53 368,75 гривен).

При размещении 100 тысяч гривен начислены проценты до 8 750 гривен, из которых после налогообложения останется около 6 737,5 гривны (итоговая сумма — 106 737,5 гривны).

Чистая доходность за шесть месяцев для любой из этих сумм составит около 6,74%.

Сравнение с курсом доллара и инфляцией

Чистая доходность позволяет сопоставлять вклад с курсом валют или инфляцией.

Если предположить, что 1 октября 2026 года доллар обойдется в 45,5 гривны, то для получения аналогичных 6,74% дохода курс на 1 апреля 2027 года должен вырасти примерно до 48,57 гривны за доллар.

При стартовом курсе 45−46 гривен за доллар ориентировочный порог равенства составляет 48−49,1 гривны за доллар.

Реальный валютный порог для вкладчика будет еще выше из-за наличия банковской и обменной курсовой разницы при покупке и обратной продаже валюты.

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Что касается инфляции: если совокупный рост цен за шесть месяцев будет меньше 6,74%, чистый доход будет перекрывать обесценивание денег.

При шестимесячной инфляции 4% реальная доходность будет составлять около 2,7%, за 5% - примерно 1,7%, а за 6% - около 0,7%. Если инфляция превысит 6,74%, реальная доходность станет отрицательной.

«Никто не может точно назвать ни курс на 1 апреля, ни инфляцию за будущие шесть месяцев. Но вкладчик может определить собственные контрольные точки. В приведенном примере это примерно 6,7% совокупной инфляции и около 48,6 гривны за доллар при стартовом курсе 45,5 гривны», — отмечает Замотаев.

Такие расчеты, по его мнению, гораздо более полезны, чем решение на эмоциях скупать валюту.

Мобильные приложения и правила для вкладчика

В условиях войны важное значение имеет возможность дистанционного открытия вклада. Воздушные тревоги и риски отделений делают мобильный банкинг основным способом получения услуг.

К концу I квартала 2026 года к Системе BankID НБУ было подключено 38 банков-идентификаторов, а весенний опрос Минцифры охватил 24 банка с интегрированными сервисами «Дії».

Поэтому банки предоставляют дополнительные бонусы к ставке при оформлении вклада через приложение.

Эксперт выделяет пять основных правил для вкладчиков осенью:

Сравнивать чистую доходность, а не рекламную ставку.

Проверять условия досрочного расторжения, пополнения, капитализации и автоматической пролонгации.

Не направлять в срочный вклад все средства, оставляя часть сбережений ликвидной.

Распределять крупные суммы между разными сроками депозитов.

Не пытаться угадать курс или выбирать максимальную цифру в рекламе, а выбирать вклад под собственные нужды.

«Гривневый депозит не должен быть единственным способом хранения всех сбережений, однако он остается одним из базовых инструментов финансового планирования», — говорит Дмитрий Замотаев.