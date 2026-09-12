Как можно заработать на банковских депозитах осенью: ответ эксперта

В сентябре на депозитном рынке начнется традиционный осенний период конкуренции банков на деньги населения. Ожидается, что средние ставки по гривневым вкладам будут находиться в пределах 13,5−16% годовых, а акционные предложения будут достигать 17,5%.
О расчетах чистого дохода для взносов на 20, 50 и 100 тысяч гривен рассказал директор департамента розничного бизнеса «Глобус банка» Дмитрий Замотаев «Телеканалу 24».
Какие ставки будут предлагать банки
Специалист прогнозирует, что в сентябре наиболее распространенные ставки по вкладам на 3 месяца будут в пределах 13,5−14,5%, на 6 месяцев — 14,5−15,5%, а на 9−12 месяцев — около 14,5−16%.
Что касается инфляции: если совокупный рост цен за шесть месяцев будет меньше 6,74%, чистый доход будет перекрывать обесценивание денег.
При шестимесячной инфляции 4% реальная доходность будет составлять около 2,7%, за 5% - примерно 1,7%, а за 6% - около 0,7%. Если инфляция превысит 6,74%, реальная доходность станет отрицательной.
«Никто не может точно назвать ни курс на 1 апреля, ни инфляцию за будущие шесть месяцев. Но вкладчик может определить собственные контрольные точки. В приведенном примере это примерно 6,7% совокупной инфляции и около 48,6 гривны за доллар при стартовом курсе 45,5 гривны», — отмечает Замотаев.
Такие расчеты, по его мнению, гораздо более полезны, чем решение на эмоциях скупать валюту.
Мобильные приложения и правила для вкладчика
В условиях войны важное значение имеет возможность дистанционного открытия вклада. Воздушные тревоги и риски отделений делают мобильный банкинг основным способом получения услуг.
К концу I квартала 2026 года к Системе BankID НБУ было подключено 38 банков-идентификаторов, а весенний опрос Минцифры охватил 24 банка с интегрированными сервисами «Дії».
Поэтому банки предоставляют дополнительные бонусы к ставке при оформлении вклада через приложение.
Эксперт выделяет пять основных правил для вкладчиков осенью:
Сравнивать чистую доходность, а не рекламную ставку.
Проверять условия досрочного расторжения, пополнения, капитализации и автоматической пролонгации.
Не направлять в срочный вклад все средства, оставляя часть сбережений ликвидной.
Распределять крупные суммы между разными сроками депозитов.
Не пытаться угадать курс или выбирать максимальную цифру в рекламе, а выбирать вклад под собственные нужды.
«Гривневый депозит не должен быть единственным способом хранения всех сбережений, однако он остается одним из базовых инструментов финансового планирования», — говорит Дмитрий Замотаев.
Его главные преимущества, по мнению специалиста, состоят в прогнозируемом доходе, понятном сроке размещения средств, государственной системе гарантирования и возможности зафиксировать ставку на несколько месяцев.