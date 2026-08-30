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Инфляция в Украине растет: как сохранить сбережения от обесценения

Личные финансы
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Как защитить сбережения от инфляции
Как защитить сбережения от инфляции
В Национальном банке объяснили причины ускорения инфляции и рассказали, как украинцам защитить сбережения от обесценения.
«В конце весны — начале лета инфляция (темпы роста потребительских цен) ожидаемо замедлилась. Этому, в частности, поспособствовало поступление нового урожая овощей и фруктов, что ограничило повышение цен на продукты питания. Однако этот фактор обычно оказывает лишь краткосрочное влияние. Так что в июле инфляция ожидаемо возросла. За последние 12 полных месяцев цены на товары и услуги повысились на 7,7%», — говорится в сообщении.

Почему инфляция растет

В Нацбанке выделяют несколько основных причин роста инфляции. Среди них:
  • подорожание электроэнергии в результате российских обстрелов и более высокие цены на топливо из-за войны на Ближнем Востоке;
  • увеличение расходов бизнеса на оплату труда и возобновление работы после воздушных атак;
  • ослабление курса гривны, состоявшееся в первые месяцы года;
  • оживленный потребительский спрос, подпитываемый повышением зарплат и высокими бюджетными расходами.
НБУ ожидает, что под влиянием этих факторов инфляция ускорится до 10% в конце года. Однако в дальнейшем замедлится: до 6,9% в 2027 году и цели НБУ 5% в 2028 году.
Этому должно содействовать, в частности, постепенное сокращение бюджетных расходов и полноценное восстановление энергосектора по мере улучшения ситуации безопасности.
Ожидается также наращивание урожаев, что будет сдерживать повышение цен на продовольствие.
Для сдерживания инфляции НБУ будет сохранять присутствие на валютном рынке и поддерживать достаточно высокую учетную ставку.

Как защитить сбережения от инфляции

Хранить крупные суммы наличными или на текущих счетах невыгодно из-за инфляции.
Защитить деньги от обесценения можно, в частности, посредством гривневых депозитов или инвестиций в государственные облигации (ОВГЗ).
Многие банки сейчас предлагают 15−17% годовых по срочным депозитам в национальной валюте (12−13% после налогообложения).
Ставки по ОВГЗ, которые сегодня можно приобрести даже в банковских приложениях, составляют от 13% до 17% (этот доход не облагается налогом).
Ожидаемая доходность этих инструментов превышает прогнозируемый уровень инфляции, что позволяет уберечь сбережения от обесценения.
По материалам:
Finance.ua
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