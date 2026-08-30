В Минагрополитики ответили, возрастут ли цены на продукты в Украине

Летом 2026 благодаря сезонному фактору падали цены на некоторые продукты питания. Однако возникают опасения по поводу дефицита товаров и роста стоимости вследствие ударов россии по складским помещениям, базам, супермаркетам. Ожидания урожая на текущий год положительные, а производство может даже превысить предыдущие показатели.
Об этом рассказал министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в комментарии «Новости. Live».
Что будет с урожайностью и ценами в Украине
По словам спикера, аграрии ожидают хорошего урожая. Уже удалось собрать около 25 млн. тонн пшеницы, 6 млн. тонн ячменя и более 3,5 млн. тонн рапса. Общий объем зерна может превысить 80 млн тонн.
Это говорит об отсутствии причин для критического удорожания продуктов питания.
«Именно из-за стоимости сырья оснований для роста цен нет — наоборот, видим определенное снижение. Но на цены влияют горючее, электроэнергия, логистика и российские удары по цепям снабжения», — констатировал Тарас Высоцкий.
Другими словами, не нужно запасаться мукой, макаронами, гречкой или хлебом, поскольку дефицита базовых продуктов в супермаркетах не будет — производство может вырасти на несколько процентов по сравнению с прошлым годом. Однако цены не будут стоять на месте, учитывая другие факторы.