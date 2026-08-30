0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Минагрополитики ответили, возрастут ли цены на продукты в Украине

Личные финансы
11
Продукты в супермаркете
Продукты в супермаркете, Фото: magnific
Летом 2026 благодаря сезонному фактору падали цены на некоторые продукты питания. Однако возникают опасения по поводу дефицита товаров и роста стоимости вследствие ударов россии по складским помещениям, базам, супермаркетам. Ожидания урожая на текущий год положительные, а производство может даже превысить предыдущие показатели.
Об этом рассказал министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в комментарии «Новости. Live».

Что будет с урожайностью и ценами в Украине

По словам спикера, аграрии ожидают хорошего урожая. Уже удалось собрать около 25 млн. тонн пшеницы, 6 млн. тонн ячменя и более 3,5 млн. тонн рапса. Общий объем зерна может превысить 80 млн тонн.
Это говорит об отсутствии причин для критического удорожания продуктов питания.
«Именно из-за стоимости сырья оснований для роста цен нет — наоборот, видим определенное снижение. Но на цены влияют горючее, электроэнергия, логистика и российские удары по цепям снабжения», — констатировал Тарас Высоцкий.
Другими словами, не нужно запасаться мукой, макаронами, гречкой или хлебом, поскольку дефицита базовых продуктов в супермаркетах не будет — производство может вырасти на несколько процентов по сравнению с прошлым годом. Однако цены не будут стоять на месте, учитывая другие факторы.
По материалам:
Novyny.live
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems