В Минагрополитики ответили, возрастут ли цены на продукты в Украине Сегодня 09:17 — Личные финансы

Продукты в супермаркете, Фото: magnific

Летом 2026 благодаря сезонному фактору падали цены на некоторые продукты питания. Однако возникают опасения по поводу дефицита товаров и роста стоимости вследствие ударов россии по складским помещениям, базам, супермаркетам. Ожидания урожая на текущий год положительные, а производство может даже превысить предыдущие показатели.

Об этом рассказал министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в комментарии «Новости. Live».

Что будет с урожайностью и ценами в Украине

По словам спикера, аграрии ожидают хорошего урожая. Уже удалось собрать около 25 млн. тонн пшеницы, 6 млн. тонн ячменя и более 3,5 млн. тонн рапса. Общий объем зерна может превысить 80 млн тонн.

Это говорит об отсутствии причин для критического удорожания продуктов питания.

«Именно из-за стоимости сырья оснований для роста цен нет — наоборот, видим определенное снижение. Но на цены влияют горючее, электроэнергия, логистика и российские удары по цепям снабжения», — констатировал Тарас Высоцкий.

Другими словами, не нужно запасаться мукой, макаронами, гречкой или хлебом, поскольку дефицита базовых продуктов в супермаркетах не будет — производство может вырасти на несколько процентов по сравнению с прошлым годом. Однако цены не будут стоять на месте, учитывая другие факторы.

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