В ПФУ объяснили, как работа в Польше влияет на пенсию в Украине

При определении права на пенсию официально работавшим в Польше украинцам могут учесть приобретенный там стаж. В то же время польские годы работы не увеличивают размер украинской пенсии — они могут быть необходимы для подтверждения права на ее назначение.
Специалисты отмечают, что пенсионные вопросы для работавших в Польше украинцев регулирует соглашение о социальном обеспечении между двумя странами. Оно было подписано 18 мая 2012 года и вступило в силу 1 января 2014 года.
Документ предусматривает, что при определении права на пенсию может учитываться страховой стаж, приобретенный в Украине и Польше. При этом каждое государство назначает пенсию за страховой стаж, приобретенный на его территории.
Когда польский стаж учтут при назначении пенсии
Если украинского страхового стажа недостаточно для получения права на пенсию, к нему могут добавить периоды работы в Польше на основании формуляра PL-UA 6, который оформляет польское Управление социального страхования (ZUS).
В то же время, каждая страна назначает пенсию за страховой стаж, приобретенный на ее территории.