В ПФУ объяснили, как работа в Польше влияет на пенсию в Украине Сегодня 16:09 — Личные финансы

Причислят ли работу в Польше к пенсионному стажу в Украине, Фото: magnific

При определении права на пенсию официально работавшим в Польше украинцам могут учесть приобретенный там стаж. В то же время польские годы работы не увеличивают размер украинской пенсии — они могут быть необходимы для подтверждения права на ее назначение.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Как учитывают стаж, приобретенный в Польше

Специалисты отмечают, что пенсионные вопросы для работавших в Польше украинцев регулирует соглашение о социальном обеспечении между двумя странами. Оно было подписано 18 мая 2012 года и вступило в силу 1 января 2014 года.

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Документ предусматривает, что при определении права на пенсию может учитываться страховой стаж, приобретенный в Украине и Польше. При этом каждое государство назначает пенсию за страховой стаж, приобретенный на его территории.

Когда польский стаж учтут при назначении пенсии

Если украинского страхового стажа недостаточно для получения права на пенсию, к нему могут добавить периоды работы в Польше на основании формуляра PL-UA 6, который оформляет польское Управление социального страхования (ZUS).

В то же время, каждая страна назначает пенсию за страховой стаж, приобретенный на ее территории.

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Украинскую пенсию рассчитывают в соответствии с украинским законодательством, учитывая только страховой стаж, приобретенный в Украине.

Таким образом, польский стаж нужен, прежде всего, для того, чтобы определить, имеет ли человек право на пенсию в Украине, если собственного украинского стажа недостаточно.

Как подтвердить стаж работы в Польше

Для этого следует обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины по месту жительства и предоставить документы, подтверждающие работу в Польше.

После этого ПФУ оформляет необходимый формуляр связи и направляет его в польский ZUS.

После получения подтверждения в форме PL-UA 6 информацию о польском стаже могут учесть при определении права человека на пенсию в Украине.

Ранее сообщалось, что представители некоторых профессий в Украине имеют право оформить пенсию в 45 лет.

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