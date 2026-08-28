Теряет ли военный зарплату после СОЧ: разъяснение Минобороны Сегодня 13:35 — Личные финансы

Военнослужащий

Военнослужащий может полностью отслужить предыдущий месяц, но не получить деньги в привычный срок, если к дате выплаты ушел в СОЧ. В Министерстве обороны объяснили, что происходит с уже начисленным денежным довольствием в такой ситуации.

Что происходит с выплатами после СОЧ

В соответствии с пунктом 15 раздела I Порядка № 260, утвержденного приказом Минобороны от 7 июня 2018 года № 260, выплата денежного довольствия прекращается со дня самовольного оставления военнослужащим места службы.

На практике командир воинской части издает приказ об установлении факта СОЧ. После этого документ передают в финансово-экономическую службу, которая прекращает перевод денег на банковский счет военнослужащего.

При этом деньги, которые заработал военный за предыдущий месяц, не исчезают. Они переходят в статус кредиторской задолженности воинской части перед военнослужащим и остаются на балансе до смены его правового статуса.

То есть государство не конфискует уже заработанное денежное довольствие. Однако при нахождении в статусе СОЧ эти средства не перечисляются на карточный счет.

Когда военный сможет получить деньги

Возобновление выплаты накопленного денежного довольствия происходит со дня зачисления военнослужащего в списки личного состава воинской части.

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Причитающиеся, но ранее не выплаченные деньги военнослужащий получает в ближайший доступный расчетный период. Как правило, это последующая выплата до 20 числа месяца.

Таким образом, если военный полностью отслужил предыдущий месяц, но к моменту выплаты совершил СОЧ, заработанные за этот период средства не выплачиваются ему во время пребывания в статусе СЗЧ. Они сохраняются как задолженность до смены его правового статуса.

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