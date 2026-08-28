Сколько стоит обучение за рубежом в 2026 году Сегодня 09:50 — Личные финансы

Сколько стоит обучение за границей 2026

Учеба за рубежом перестала быть несбыточной мечтой для украинских выпускников. Сегодня это реальная альтернатива поступлению в украинские вузы, в некоторых случаях с более низкими проходными баллами. В то же время обучение за рубежом достаточно ценное, и, как правило, требует значительных дополнительных расходов на проживание.

Finance.ua расскажет, сколько будет стоить получение образования за границей для студентов из Украины и к чему следует быть готовым поступающим.

Почему выбирают Европу?

Учиться в Европе украинские студенты хотят по нескольким причинам. Понятно, что одна из ключевых сегодня — это ситуация с безопасностью в нашей стране. Молодежь выезжает как из прифронтовых регионов, где есть непосредственная угроза жизни и здоровью людей, так и из более отдаленных от фронта областей, которые сталкиваются с отсутствием электроэнергии, обстрелами и другими вызовами войны.

Менее популярными, но также важными причинами для выезда молодежи на обучение за границу является поиск университетов с более высокими стандартами качества, чем дома, и получение диплома в учебном заведении мирового или европейского уровня.

Специалисты с международным опытом имеют преимущества на украинском рынке. Если, конечно, после учебы планируется возвращаться в Украину.

Европу для обучения чаще всего выбирают из-за ситуации безопасности, источник фото: pexels

Если говорить о странах-лидерах среди принимающих украинских студентов, то ранее, 2008−2009 годах, безоговорочным лидером была Германия. Тогда в этой стране обучалось более 8 тысяч украинских студентов.

В 2013—2014 годах первенство «забрала себе» Польша. В этом учебном году в университеты страны поступили 15 123 украинских студента. Сейчас количество студентов из Украины в Польше значительно выше. По данным МОН, в 2023—2024 годах там обучалось 46 210 человек, или 40% всех студентов и студенток из Украины за рубежом.

По состоянию на сегодняшний день, лидерами среди стран Европы по количеству украинских студентов являются:

Польша;

Германия;

Словакия.

Рассмотрим условия и стоимость обучения в этих странах более подробно.

Польша

Начнем со страны, безусловно лидирующей по количеству украинских студентов. Ее выбирают из-за относительно несложных условий поступления и комфортной адаптации. Поскольку в Польше проживают многие украинцы, это облегчает процесс привыкания к этой стране. К тому же с Украиной есть определенное культурное сходство.

Учиться в Польше украинцы могут на польском или английском языке. При этом программы на польском языке, как правило, дешевле.

Стоимость обучения колеблется в среднем от 2 до 9 тыс. евро в год, в зависимости от собственности вуза, специальности и языка преподавания. Срок обучения на бакалавриате для большинства составляет 3 года. Значительно дороже обучение по медицинским специальностям. Стоимость стартует в среднем от 10 тыс. евро, а сроки обучения составляют 5−6 лет.

В стране более 400 университетов, из которых около 100 государственных, а остальные — частные. Некоторые украинцы могут опробовать свои силы и поступить «на бюджет» в государственные вузы. Эта привилегия действует для тех, кто имеет статус временной защиты (PESEL UKR).

Для поступления, кроме стандартного пакета документов, понадобится еще и языковой сертификат В2 (польский или английский). К тому же выпускникам из Украины в Польше также нужны результаты НМТ, однако некоторые учебные заведения учитывают больше именно этого экзамена, чем на баллы в нем.

Среди самых популярных за последние годы государственных университетов Польши:

Варшавский университет

Ягеллонский университет в Кракове

Университет Адама Мицкевича в Познани

Лодзкий университет

Политехника Варшавская

Экономический университет (SGH)

Академия Козьминского

Академия Лазарского

Польско-Японская академия ИТ технологий

Например, в Варшавском университете стоимость обучения на некоторых специальностях составляет:

Специальность Язык обучения Стоимость / год (евро) Право польский 2 тыс. Психология польский 3100 Финансы бизнеса и бухгалтерский учет польский 3 тыс. Международные отношения английский 3600 Лечебное дело польский 11 тыс. Финансы, инвестиции и бухгалтерский учет английский 3200

Обучение в Ягеллонском университете в этом году будет стоить:

Специальность Язык обучения Стоимость / год (евро) Лечебное дело польский 13 340 Лечебное дело английский 15 500 Международные отношения польский 2620 Международные отношения английский 5 тыс. Право польский 2390 Психология польский 2530 Информатика польский 1430

Среди частных вузов украинцы чаще всего выбирают Академию Леона Козьминского (лучшая бизнес-школа) и Университет SWPS (популярный среди будущих психологов и социологов).

Стоимость обучения в Академии Леона Козьминского:

Специальность Язык обучения Стоимость / год (евро) Право польский 4670 Экономика польский 5430 Маркетинг польский 5430 Финансы и бухгалтерский учет польский 5430 Международный менеджмент английский 9250

Стоимость обучения в Университете SWPS:

Специальность Язык обучения Стоимость / год (евро) Психология польский 3825 Психология английский 7100 Игровой дизайн польский 3500 Рекламная графика и мультимедиа польский 3850

Кроме оплаты за обучение студентам еще нужно будет уплатить регистрационный взнос при поступлении в учебное заведение. В среднем это от 50 до 200 евро единовременно. Также придется платить за проживание в общежитии около 120 — 250 евро в месяц. Дополнительно следует учитывать ежемесячные расходы на питание и проезд, которые могут составлять от 300 до 500 евро.

В то же время, украинские студенты в Польше могут получить финансовую поддержку. В частности, существуют следующие виды стипендий:

научная/стипендия ректора;

стипендия от министра науки Польши;

социальная;

разовая стипендия Zapomoga.

Первые два вида стипендий предоставляются за успехи в обучении независимо от гражданства. На социальные стипендии могут претендовать студенты, живущие в семьях с низкими доходами.

Разовую стипендию Zapomoga могут получить студенты-украинцы с временной защитой. Размер такого пособия может составлять от 200 до 4 тыс. злотых, сумму определяет учебное заведение.

Словакия

В последние годы в Словакии произошел настоящий всплеск роста числа студентов из Украины. По данным МОН, количество украинских студентов возросло от 176 человек в 2013—2014 годах до 10 197 человек в 2023—2024 годах.

Во многом это связано с полномасштабной войной в нашей стране. Однако словацкие университеты приложили значительные усилия, чтобы привлечь студентов из Украины. Для этого они сотрудничали с агентами и посредниками, которые вели работу с украинскими абитуриентами.

В Словакии в общем действуют 35 университетов, 23 из них государственные, 11 — частные и один — представительство иностранного университета. Обучение в них ведется либо на словацком языке, либо на английском.

Преимущество вузов Словакии состоит в том, что студенты-иностранцы могут учиться бесплатно. Главное условие — обучение проводится на словацком языке. Который, кстати, в известной степени близок к украинскому. Этот фактор часто становится одним из решающим при выборе украинцами страны обучения в Европе.

В Словакии иностранные студенты могут учиться бесплатно, источник фото: pexels

Специальности, которые преподаются на английском языке, как правило, платные. Однако можно найти вузы с бесплатными англоязычными обучающими программами. Например, «Центрально-европейские студии» в Университете Коменского в Братиславе, Философский факультет или «Английский язык и англоязычные культуры» в Трнавском университете в Трнаве, Педагогический факультет.

Сегодня больше всего украинских студентов учится в университетах Братиславы и Кошице. Среди государственных вузов в лидерах:

Технический университет в Кошице;

Университет Павла Йозефа Шафарика в Кошице;

Словацкий технический университет в Братиславе;

Университет Коменского в Братиславе;

Экономический университет в Братиславе.

Среди частных университетов украинцы чаще всего выбирают Панъевропейский университет и Университет менеджмента в Братиславе.

Стоимость обучения по контракту варьируется в пределах 1600 — 3 тыс. евро в год преподавания на словацком языке и в пределах 2 — 11 тыс. евро в год преподавания на английском языке.

Самая дорогая — традиционно, медицина и достигает 10 тыс. евро. Рассмотрим подробнее цены некоторых вузов.

Получить высшее образование в Панъевропейском университете будет стоить:

Специальность Язык обучения Стоимость / год (евро) Международные отношения и дипломатия английский 5198 Право словацкий 2599 Экономика словацкий 2290 Психология словацкий 2799 Медиа, дизайн и маркетинг словацкий 2650

Стоимость обучения в Университете менеджмента в Братиславе (Vysoká škola managementu) стартует от 2790 евро в год на словацком языке и от 3365 евро в год на английском. ВУЗ предлагает учебные программы по специальностям: маркетинг, менеджмент качества, управление в некоммерческих организациях, спорте и культуре или международное предпринимательство.

Кроме стоимости обучения за год дополнительно студентам придется уплатить вступительный сбор в размере 20−80 евро за каждый факультет, а также следует учитывать ежемесячную оплату на проживание: за общежитие 100 — 200 евро в месяц, а за квартиру 350 — 500 евро в месяц. Также раз в год стоит будет платить около 350 евро за коммерческую медицинскую страховку.

В то же время студенты могут рассчитывать на получение некоторых видов стипендий:

Национальная стипендиальная программа SR: 400−620 евро/мес. для магистров и PhD;

Bilateral Scholarships: стипендия, которая полностью покрывает стоимость обучения для украинцев, Словакия ежегодно выделяет квоты для молодежи из нашей страны;

Erasmus+: грант от ЕС, программа покрывает расходы на проезд и оказывает ежемесячную финансовую поддержку (например, 750 евро/мес. для стажировок).

Германия

Германия входит в тройку самых популярных среди украинцев стран для получения высшего образования в Европе. Ее выбирают, потому что дипломы немецких университетов высоко ценят работодатели во многих странах мира, а также потому, что во время обучения студенты часто работают и приобретают важный опыт на практике.

В этой стране бесплатное обучение в государственных университетах доступно иностранным студентам, в том числе и для украинцев. Студентам нужно только каждый семестр платить взнос, размер которого колеблется в среднем от 200 до 350 евро. В данную сумму включена стоимость студенческого билета, а иногда и проезд в транспорте.

Для того чтобы поступить в немецкий университет, выпускники из Украины должны быть готовы посвятить год подготовке к поступлению. За это время они проходят программу Studienkolleg, в которой изучают немецкий язык, разбираются, как работает система образования этой страны, а также углубляют знания по некоторым профильным предметам.

Самое важное — это изучить язык, поэтому абитуриентам из Украины нужно уделить больше внимания именно этой задаче. Преимущественно вузы требуют знания немецкого языка на уровне B2 или C1.

Несмотря на то что обучение в университетах Германии бесплатное, есть возможность поступить и на платные программы частных вузов. Шансы быть зачисленными в такие учебные заведения, для украинцев значительно выше, к тому же для удобства иностранных студентов есть программы на английском языке.

Популярными в стране частными университетами являются Бизнес-школа GISMA, Франкфуртская школа финансов и менеджмента, BSBI — Берлинская школа бизнеса и инноваций, Международный университет Карлсхохшуле, Мюнхенская бизнес-школа. Однако обучение в таких вузах недешево и колеблется в среднем в пределах 10 — 15 тыс. евро в год.

Например, в бизнес-школе GISMA за год обучения нужно заплатить от 12 тыс. до 15 600 евро. Здесь готовятся специалисты по специальностям: бизнес-менеджмент, международный бизнес, бухгалтерский учет и финансы, логистика и управление цепями поставок.

Программы во Франкфуртской школе финансов и менеджмента еще дороже и стартуют от 16 400 евро в год. Среди специальностей здесь: менеджмент, бизнес-администрирование, digital Бизнес, Финансы и т. д.

Международный университет Карлсхохшуле обучает студентов на английском языке и готовит специалистов по специальностям: менеджмент, управление устойчивым развитием, международный маркетинг. Стоимость обучения исчисляется месяцами и составляет 550 евро в месяц для граждан стран ЕС и 750 евро в месяц для студентов из стран, не входящих в состав ЕС, в том числе и для украинцев. Продолжительность обучения — 6 семестров.

Кроме того, студентам следует учитывать ежемесячные расходы на жилье, которые составят 350−600 евро, и питание около 200−300 евро. Приблизительно 130 евро в месяц за медицинскую страхкую

В то же время, существуют различные программы финансовой поддержки, где размеры выплат варьируются от 300 до 2 тыс. евро ежемесячно. Среди них, например, есть программа DAAD (Немецкая служба академических обменов. — Ред.). Студенты магистерских программ могут получать около 1 тыс. в месяц и единовременную выплату 460 евро на учебные материалы. Для ученых сумма может превышать 1600 евро.

За высокие достижения в обучении студенты получают национальную стипендию (Deutschlandstipendium. — Ред.), выплачиваемую раз в месяц в размере 300 евро.

Есть и другие программы, связанные с социальным положением или активным участием в студенческой жизни. Такие стипендии часто выплачиваются фондами политических партий или религиозными организациями.

США

Учиться в США хотят студенты из всех стран мира. В последние годы интерес к этой стране увеличился и среди украинских абитуриентов. С начала полномасштабного вторжения количество украинских студентов в США выросло на 20% и в 2025 году в американские университеты поступило 2 346 человек.

Понятно, что причиной этого всплеска во многом является вынужденная миграция украинцев из-за войны. Многие нашли убежище в США и соответственно их дети поступают в местные учебные заведения.

Однако эта причина не единственная. Часть студентов целенаправленно готовятся к поступлению в американские вузы, учась в Украине и выбирая из иностранных университетов. Они изучают английский на нужном для поступления уровне и подаются на международные программы.

В последние годы интерес со стороны украинских абитуриентов к США существенно увеличился, источник фото: pexels

С каждым годом шансы украинцев конкурировать с другими абитуриентами в США растут благодаря тщательной подготовке как детей, так и родителей, а также внедрению украинскими школами подходов в обучении, ориентированных на международные стандарты.

Важно понимать, что получение высшего образования в США является одним из самых дорогих в мире. К тому же для иностранцев нет права на бесплатное обучение. Однако украинцы могут претендовать на стипендии, гранты или финансовую помощь, частично покрывающие дорогостоящее обучение.

Кроме того, с началом полномасштабного вторжения многие университеты США ввели специальные программы поддержки для украинских студентов.

Традиционно в американских вузах студенты могут получить три вида финансовой помощи:

Need-based grants — средства предоставляет университет для поддержки семьи со сложной финансовой ситуацией;

Merit scholarships — стипендия за академические достижения;

Loans - кредиты, которые нужно возвращать после обучения.

За финансовую поддержку студентов отвечают университеты. Поэтому на практике более дорогой и престижный вуз может оказаться вам доступнее вуза с более дешевой стоимостью обучения. Почему это так? Потому что в более «богатых» университетах больше капитала, соответственно они имеют средства, чтобы покрыть программы по финансовой поддержке, в том числе и для иностранцев.

Обычными являются щедрыми такие высокорейтинговые учебные заведения как MIT (Массачусетский технологический институт. — Ред.), Dartmouth (Дартмутский колледж. — Ред.), Vassar (Вассар колледж. — Ред.) и другие.

Что касается стоимости обучения, то она зависит от типа университета, его рейтинга и месторасположения. В государственных вузах она составляет в среднем от 20 до 35 тыс. долларов в год, а в частных — от 30 до 50 тыс. долларов в год.

В зависимости от расположения самыми дешевыми вариантами являются университеты в штатах Техас, Флорида, Огайо, Индиана. Там обучение стоит около 15 — 20 тыс. долларов в год. Самыми дорогими — в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии. Там стоимость составляет в среднем 65 тыс. долларов в год.

Название университета Средняя стоимость обучения / год (доллары) Harvard University (частный, Массачусетс) 65 тыс. Yale University (частный, Коннектикут) 65 тыс. Princeton University (частный, Нью-Джерси) 65 тыс. Columbia University (частный, Нью-Йорк) 60 тыс. Stanford University (частный, Калифорния) 60 тыс. University of Michigan (государственный, Мичиган) 50 тыс. University of California, Los Angeles (государственный, Калифорния) 48 тыс. Ohio State University (государственный, Огайо) 30 тыс. University of Florida (государственный, Флорида) 25 тыс.

На дополнительные расходы иностранным студентам в США тоже нужно рассчитывать немалую сумму. За год на жилье и питание может уйти около 10 — 20 тыс. долларов, учебники и учебные материалы до 1500 долларов, на медицинскую страховку около 2 тыс. — 3500 долларов.

То есть реальная стоимость получения высшего образования в США ощутима для кошельков среднестатистических украинцев. Сэкономить помогут программы финансовой поддержки американских вузов. Поэтому подготовка к поступлению и выбору учебного заведения должна включать и изучение этих возможностей.

Украина

В этом году обучение в украинских вузах подорожало в среднем на 20%, если сравнивать с 2025 годом. В среднем за год студентам придется заплатить от 50 до 90 тыс. грн. То есть условно от 1 тыс. до 1800 евро или от 1100 до 2 тыс. долларов.

Понятно, что эти суммы меньше, чем в Европе, а тем более — чем в США. В то же время, на практике может оказаться, что поступление в университет за границей для украинцев окажется менее сложным, чем в своей стране.

Это подчеркивает и образовательный омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он бьет тревогу и предупреждает, что из-за высоких проходных баллов НМТ украинская молодежь покидает страну и может больше не вернуться.

В разгар вступительной кампании 2026 года омбудсмен призвал снизить предельный балл конкурсного отбора от 150 до 130. Он подчеркнул, что в этом году украинские выпускники живут в условиях постоянного стресса и составляли НМТ после одной из самых тяжелых зим полномасштабной войны с беспрерывными отключениями светов, из-за воздушных тревог.

«Мы не имеем права дискредитировать тех, кто сдал тест, например, на 149 баллов.

Что мы сегодня проверяем: знание или способность семнадцатилетнего ребенка психологически выдержать войну?", — отметил Лубинец.

Омбудсмен убежден, что государство сегодня должно сделать все, чтобы как можно больше украинских детей получили шанс учиться именно в украинских университетах. Иначе Украина рискует потерять целое поколение своих молодых граждан: «Практика показывает: молодежь, которая едет получать образование за границу, очень редко возвращается. Она интегрируется, строит карьеру, создает семью и связывает свое будущее с другим государством».

В то же время иностранные вузы все больше заинтересованы в том, чтобы привлечь абитуриентов из Украины к поступлению. Они организуют рекламные и просветительские кампании, в частности, университеты Польши и Словакии. Некоторые вузы за границей принимают украинцев на обучение на упрощенных условиях, что часто становится решающим фактором для тех, кто не набрал проходные баллы НМТ в Украине.

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