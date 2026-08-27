Как и где платить судебные сборы (суммы)
- за исковое заявление имущественного характера от юридического лица нужно уплатить 1,5% от стоимости иска, но не менее 3328 грн и не более 1 164 800 грн. За аналогичное заявление от физического лица или фоп — 1% от стоимости иска (от 1 331,20 грн до 16 640 грн);
- за исковое заявление неимущественного характера от юридического лица или ФЛП платят 3328 грн. За аналогичное заявление от физического лица — 1331,20 грн;
- за исковое заявление о расторжении брака платят 1 331,20 грн;
- при подаче заявления о разделе имущества в случае расторжения брака вносят 1% стоимости иска (минимум это 1331,20 грн, максимум — 9984 грн);
- за заявление по делу отдельного производства от юрлица или ФЛП следует уплатить 1664,00 грн, от физлица — 665,60 грн;
- за заявление о выдаче судебного приказа уплачивают сбор 332,8 грн, об отмене судебного приказа — 166,4 грн;
- за заявление об отмене временных ограничений физлица в правах выезда за границу — 665,6 грн;
- за исковое заявление неимущественного характера — 1331,2 грн, за заявление о возмещении морального вреда — 1,5% от суммы иска (минимум 3328 грн).
Где платить
- Государственная миграционная служба 0 800 308 877.
- Контактный центр МВД (044) 290−19−88.
- Правительственная горячая линия 1545 года.
- Судебная власть Украины 0 800 501 492.
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