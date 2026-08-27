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Как и где платить судебные сборы (суммы)

Личные финансы
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Как и где платить судебные сборы (суммы)
Как и где платить судебные сборы (суммы)
Судебный сбор в Украине уплачивается в банках, терминалах самообслуживания или онлайн в кабинете Электронный суд. Сумму определяет тип иска и статус заявителя.
Базой является прожиточный минимум для трудоспособных лиц (3328 грн).
Например:
  • за исковое заявление имущественного характера от юридического лица нужно уплатить 1,5% от стоимости иска, но не менее 3328 грн и не более 1 164 800 грн. За аналогичное заявление от физического лица или фоп — 1% от стоимости иска (от 1 331,20 грн до 16 640 грн);
  • за исковое заявление неимущественного характера от юридического лица или ФЛП платят 3328 грн. За аналогичное заявление от физического лица — 1331,20 грн;
  • за исковое заявление о расторжении брака платят 1 331,20 грн;
  • при подаче заявления о разделе имущества в случае расторжения брака вносят 1% стоимости иска (минимум это 1331,20 грн, максимум — 9984 грн);
  • за заявление по делу отдельного производства от юрлица или ФЛП следует уплатить 1664,00 грн, от физлица — 665,60 грн;
  • за заявление о выдаче судебного приказа уплачивают сбор 332,8 грн, об отмене судебного приказа — 166,4 грн;
  • за заявление об отмене временных ограничений физлица в правах выезда за границу — 665,6 грн;
  • за исковое заявление неимущественного характера — 1331,2 грн, за заявление о возмещении морального вреда — 1,5% от суммы иска (минимум 3328 грн).
При повторной выдаче копии решения суда, за копии приобщенных к делу документов за каждый лист установлена ​​стоимость 9,98 грн. В электронном виде копия записи судебного заседания стоит 99,84 грн.

Где платить

Уплатить указанные суммы можно либо на портале «Электронный суд», где это предлагается сделать непосредственно при оформлении заявления, либо по реквизитам конкретного суда в Приват24 или monobank. Естественно, есть возможность пользоваться кассой хоть какого обыденного банка либо терминалом.
Квитанцию ​​храните. Ее нужно прилагать к иску в бумажном или электронном виде. Напоследок контактные номера, по которым (если потребуется) можно задать дополнительные вопросы:
  1. Государственная миграционная служба 0 800 308 877.
  2. Контактный центр МВД (044) 290−19−88.
  3. Правительственная горячая линия 1545 года.
  4. Судебная власть Украины 0 800 501 492.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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