Перестаньте покупать без кешбэка! Как вернуть деньги за продукты, аптеки и АЗС в 2026 году? Сегодня 11:12 — Личные финансы

Если у вас есть банковская карта — вы ежемесячно теряете деньги, даже не замечая этого. Просто потому, что не включаете подходящую категорию кешбэка.

Сегодня я разложу по полочкам, как на самом деле работает кешбэк в 2026 году, сколько людей им реально пользуются, какие категории приносят больше выгоды и как выбрать именно «свой» кешбэк, чтобы не переплачивать за покупки, которые вы и так планируете делать. Погнали.

Кешбэк в украинских банках до конца 2026 года останется одним из главных инструментов конкуренции между финучреждениями. Но важный нюанс — банки уже соревнуются не просто размером возврата средств. Они соперничают качеством персонализации, удобством приложения и тем, насколько точно они могут предложить выгоду именно в тех категориях, где вы и так регулярно тратите деньги.

Владимир Солодкий. Об этом рассказал директор департамента цифрового бизнеса, член правления Глобус Банка

По его словам, кешбэк постепенно переходит из категории временных акционных бонусов в базовые элементы цифрового банкинга. И эту тенденцию усиливает одна простая вещь — все больше украинцев вообще отказываются от наличных денег.

Вот цифры от Национального банка. В 2 года назад украинцы совершили более 8 миллиардов безналичных операций картами. В 2025 году эта цифра выросла уже на 11% — до более чем 9 миллиардов. А только за первый квартал 2026 года — еще более 2 миллиардов операций.

Меняется и сама структура платежей. Доля безналичных транзакций среди всех карточных операций составляет до 96%. И на этом фоне кешбэк-программы тоже активно развиваются. По состоянию на начало августа 2026 года собственные программы кешбэка предлагают уже 19 украинских банков и банковских брендов.

Мобильное приложение окончательно стало основным каналом взаимодействия с банком. Бесконтактные расчеты для нас уже почти инстинктивны — ежедневное, почти автоматическое действие. При этом все большее число клиентов пользуются несколькими банками одновременно. И здесь проявляется четкий паттерн: как только человек чувствует реальную ценность кешбэка на одной карте — он начинает искать такой же опыт и в других финансовых приложениях. Сегодня кешбэк — это уже не приятный бонус, а базовая потребность клиента.

Сколько людей это реально используют?

Единой общей статистики по всем банкам пока не существует, говорит банкир. Но тенденции, по его словам, очень схожи во всех банках, где есть кешбэк-программы. В качестве примера — внутренняя статистика Глобус Банка.

По состоянию на август 2026 года около 40% всех ежемесячных активных пользователей карт GlobusPlus активно пользуются программой кешбэка. При этом общий интерес еще больше — более 60% активной аудитории в приложении GlobusPlus ежемесячно заходит туда, чтобы выбрать свои категории кешбэка. И более 40% регулярно получают реальные возвраты средств за покупки.

А динамика еще более интересна, в 2025 году количество активных пользователей программы кешбэка GlobusPlus выросло на 30% по сравнению с предыдущим годом. И в 2026 году эта положительная динамика сохраняется и за счет новых пользователей, и за счет роста активности тех, у кого есть карта.

Почему это происходит?

Кешбэк стал ключевым драйвером привычки пользоваться приложением. Люди привыкли первого числа каждого месяца заходить и выбирать категории — это уже стало приятным ритуалом. А возможность каждый день видеть накопленную выгоду мотивирует возвращаться в приложение регулярно на протяжении всего месяца.

И вот что из этого следует, по словам банкира: «Обычный поход в магазин или кафе превращается в ощутимую экономию. Это повышает лояльность к банку и мотивирует клиента чаще использовать определенную карту для ежедневных расчетов». В финансовой сфере этот эффект называют top-of-wallet — когда карта становится основной в вашем физическом или цифровом кошельке.

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