Какие страны украинцы считают дружественными (инфографика) Сегодня 09:00 — Личные финансы

Какие страны украинцы считают дружественными (инфографика)

Rating Group провела общенациональный репрезентативный опрос об отношении к некоторым мировым лидерам и странам.

Франция, Великобритания и Литва возглавили рейтинг государств, которые украинцы считают самыми дружественными в Украине.

Об этом свидетельствует опрос Rating Group, проведенный 4−9 августа.

Отношение к лидерам

Среди приведенных мировых лидеров опрошенные наиболее положительно относятся к президенту Франции Эмануэлю Макрону (79%), канцлеру Германии Фридриху Мерцу (64%) и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану (61%).

Абсолютное большинство украинцев также считают дружественными странами Румынию (56%), США (54%), Польшу (50%).

Около половины оценивают отношение Турции как дружеское (48%), еще 41% ответили, что оно нейтральное.

Неоднозначное отношение украинцы ощущают со стороны Венгрии (23% - дружеское, 36% - нейтральное, 35% - враждебное).

Относительно позиции Китая у украинцев преимущественно негативное представление (53% сказали, что отношение Китая враждебно).

Самое враждебное отношение украинцы ощущают со стороны россии (97% негатива) и беларуси (83% негатива).

По сравнению с прошлыми годами, представление стало более позитивным относительно позиции Франции, Германии, Турции и Венгрии. Несколько ухудшились оценки отношения Польши к Украине.

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