Какие страны украинцы считают дружественными (инфографика)

Rating Group провела общенациональный репрезентативный опрос об отношении к некоторым мировым лидерам и странам.
Франция, Великобритания и Литва возглавили рейтинг государств, которые украинцы считают самыми дружественными в Украине.
Об этом свидетельствует опрос Rating Group, проведенный 4−9 августа.
Отношение к лидерам
Среди приведенных мировых лидеров опрошенные наиболее положительно относятся к президенту Франции Эмануэлю Макрону (79%), канцлеру Германии Фридриху Мерцу (64%) и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану (61%).
Абсолютное большинство украинцев также считают дружественными странами Румынию (56%), США (54%), Польшу (50%).
Около половины оценивают отношение Турции как дружеское (48%), еще 41% ответили, что оно нейтральное.
Неоднозначное отношение украинцы ощущают со стороны Венгрии (23% - дружеское, 36% - нейтральное, 35% - враждебное).
Относительно позиции Китая у украинцев преимущественно негативное представление (53% сказали, что отношение Китая враждебно).
Самое враждебное отношение украинцы ощущают со стороны россии (97% негатива) и беларуси (83% негатива).
По сравнению с прошлыми годами, представление стало более позитивным относительно позиции Франции, Германии, Турции и Венгрии. Несколько ухудшились оценки отношения Польши к Украине.