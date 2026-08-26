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В МОН назвали самые востребованные специальности и профессии

Личные финансы
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В МОН назвали самые востребованные специальности и профессии
В МОН назвали самые востребованные специальности и профессии
Самые востребованные специальности на рынке труда — машиностроение, электрическая инженерия, авиационная и ракетно-космическая техника.
Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Дмитрий Завгородний, сообщает «Интерфакс-Украина».
Востребованы другие технические специальности, связанные с промышленностью, энергетикой и строительством.

Среди рабочих профессий

Украине нужны станки широкого профиля и операторы станков с числовым программным управлением. Такие специалисты работают в промышленности, в том числе оборонной. Также востребованы работники строительных профессий, электромонтеры и электрики.
Ранее министр образования и науки Украины Андрей Бутенко заявил, что нынешняя структура высшего образования не отвечает потребностям страны и необходимо популяризировать математическое и технологическое образование.
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Мы писали, почти 40% украинцев не работают по полученной специальности.

Какие специальности украинцы выбрали бы сегодня

Результаты опроса частично подтвердили рейтинг популярных среди абитуриентов специальностей. На вопрос о том, какие направления образования респонденты выбрали бы сегодня для поступления, чаще всего называли ІТ и компьютерные науки — 26%.
Второе место заняли транспорт и логистика — 19%, третье — продажи и торговля — 16%. Также в перечень вошли медицина и здравоохранение (16%), менеджмент и бизнес (15%), строительство и архитектура (15%), маркетинг, реклама и PR (14%).
37% опрошенных не работают по специальности, которую получали. Работают по специальности — 27%, еще 18% - частично.
В то же время утдаленная работа уже давно не только об IT или SMM, из дома можно работать продавцом, рекрутером, репетитором, логистом, оператором и даже в некоторых профессиях.
Больше всего удаленных вакансий в Украине предлагают в продажах, производстве, образовании, рекламе, логистике, IT и HR, причем зарплаты сильно разнятся — от 6750 грн в бухгалтерии до 45,5 тыс. грн в категории Строительство.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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