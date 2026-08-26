YouTube запустил в Украине подписку Premium Lite

В Украине стала доступна новая подписка на YouTube Premium Lite. Это более дешевый вариант платной подписки, позволяющий смотреть большинство видео без рекламы, загружать их и воспроизводить в фоновом режиме. Впрочем, новый тариф имеет ряд ограничений.
Подписка Premium Lite дает возможность смотреть большинство немузыкального контента на YouTube без рекламы, в фоновом режиме и в автономном режиме после загрузки. Эти функции доступны для большинства обычных видео, включая подкасты и авторский контент.
Загружать ролики и просматривать их в автономном режиме можно в приложениях YouTube и YouTube Kids на мобильных устройствах, а также в браузерах Chrome, Edge и Opera на компьютере.
Фоновое воспроизведение для пользователей Premium Lite включено по умолчанию. То есть, после закрытия приложения видео может продолжать воспроизводиться в фоновом режиме.
В то же время, эти преимущества не распространяются на музыкальный контент. Официальные музыкальные клипы, кавер-версии, танцевальные ролики и другой контент, связанный с музыкой, нельзя будет смотреть без рекламы, загружать или воспроизводить в фоновом режиме.
Также реклама может появляться в музыкальных роликах, Shorts, результатах поиска и при просмотре главной страницы.
Цены
Новым пользователям YouTube предлагает пробный период продолжительностью в один месяц за 0 грн.
После завершения пробного периода стоимость YouTube Premium Lite составит 99 грн в месяц. Подписку можно отменить в любое время.
Чем Premium Lite отличается от Premium
Основное отличие между двумя тарифами — доступность функций для музыкального контента.
Обычная подписка на YouTube Premium позволяет смотреть без рекламы, загружать и воспроизводить в фоновом режиме весь контент YouTube и YouTube Music.
Premium Lite вместо этого распространяет эти возможности преимущественно на немузыкальный контент. Поэтому тариф рассчитан прежде всего на пользователей, преимущественно смотрящих обычные видео и подкасты.
Ранее мы сообщали, что YouTube изменил цены на подписку Premium в Украине — стоимость вырастет почти вдвое. Новые цены:
индивидуальный план — 179 грн в месяц вместо 99 грн;
семейный план для до 5 человек — 299 грн вместо 149 грн;