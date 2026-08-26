YouTube запустил в Украине подписку Premium Lite Сегодня 11:22 — Личные финансы

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В Украине стала доступна новая подписка на YouTube Premium Lite. Это более дешевый вариант платной подписки, позволяющий смотреть большинство видео без рекламы, загружать их и воспроизводить в фоновом режиме. Впрочем, новый тариф имеет ряд ограничений.

Условия Premium Lite

Подписка Premium Lite дает возможность смотреть большинство немузыкального контента на YouTube без рекламы, в фоновом режиме и в автономном режиме после загрузки. Эти функции доступны для большинства обычных видео, включая подкасты и авторский контент.

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Загружать ролики и просматривать их в автономном режиме можно в приложениях YouTube и YouTube Kids на мобильных устройствах, а также в браузерах Chrome, Edge и Opera на компьютере.

Фоновое воспроизведение для пользователей Premium Lite включено по умолчанию. То есть, после закрытия приложения видео может продолжать воспроизводиться в фоновом режиме.

В то же время, эти преимущества не распространяются на музыкальный контент. Официальные музыкальные клипы, кавер-версии, танцевальные ролики и другой контент, связанный с музыкой, нельзя будет смотреть без рекламы, загружать или воспроизводить в фоновом режиме.

Также реклама может появляться в музыкальных роликах, Shorts, результатах поиска и при просмотре главной страницы.

Цены

Новым пользователям YouTube предлагает пробный период продолжительностью в один месяц за 0 грн.

продолжительностью После завершения пробного периода стоимость YouTube Premium Lite составит 99 грн в месяц. Подписку можно отменить в любое время.

Чем Premium Lite отличается от Premium

Основное отличие между двумя тарифами — доступность функций для музыкального контента.

Обычная подписка на YouTube Premium позволяет смотреть без рекламы, загружать и воспроизводить в фоновом режиме весь контент YouTube и YouTube Music.

Premium Lite вместо этого распространяет эти возможности преимущественно на немузыкальный контент. Поэтому тариф рассчитан прежде всего на пользователей, преимущественно смотрящих обычные видео и подкасты.

Ранее мы сообщали , что YouTube изменил цены на подписку Premium в Украине — стоимость вырастет почти вдвое. Новые цены:

индивидуальный план — 179 грн в месяц вместо 99 грн;

семейный план для до 5 человек — 299 грн вместо 149 грн;

студенческий план — 109 грн вместо 59 грн.

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