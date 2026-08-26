Бронирование в «Дії»: кому следует обновить статус критичности до сентября Сегодня 09:44 — Личные финансы

Бронирование в «Дії»: кому следует обновить статус критичности до сентября

Если ваше предприятие получило статус критичности до 2 июня 2026 года и еще не переподтвердило его, бронирование работников будет доступно только до 1 сентября.

Чтобы забронировать команду на более длительный срок, нужно иметь обновленное решение.

Об этом сообщает «Дія».

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Что важно знать

Уже переподтвердили статус. Дополнительных действий не требуется. По упрощенной процедуре критичность будет действовать до даты предыдущего решения, по полному пакету — согласно новому.

Для предприятий с решением о не прошедших обновления критичности, в Дії появится уведомление при оформлении услуг «Бронирование работников» и «Продолжение бронирования работников» с актуальным сроком его действия.

Обновите решение о критичности, чтобы бронировать работников на более длительный срок.

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Ранее писали , что, несмотря на определенную законодательством процедуру получения и подтверждения статуса критически важного предприятия, на практике бизнес нередко сталкивается с задержками, необходимостью повторно подавать документы и отсутствием четких разъяснений относительно требований.

Постановление Кабинета Министров предусматривает, что обращение о получении или подтверждении статуса критически важного предприятия должно рассматриваться в течение 10 дней с момента их регистрации в соответствующем органе. Впрочем, на практике этот срок часто не соблюдается. По словам адвоката, в лучшем случае рассмотрение длится две-три недели, чаще всего около месяца, а иногда затягивается на один-два месяца.

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