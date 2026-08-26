Бронирование в «Дії»: кому следует обновить статус критичности до сентября

Уже переподтвердили статус. Дополнительных действий не требуется. По упрощенной процедуре критичность будет действовать до даты предыдущего решения, по полному пакету — согласно новому.
Для предприятий с решением о не прошедших обновления критичности, в Дії появится уведомление при оформлении услуг «Бронирование работников» и «Продолжение бронирования работников» с актуальным сроком его действия.
Обновите решение о критичности, чтобы бронировать работников на более длительный срок.
Ранее писали, что, несмотря на определенную законодательством процедуру получения и подтверждения статуса критически важного предприятия, на практике бизнес нередко сталкивается с задержками, необходимостью повторно подавать документы и отсутствием четких разъяснений относительно требований.
Постановление Кабинета Министров предусматривает, что обращение о получении или подтверждении статуса критически важного предприятия должно рассматриваться в течение 10 дней с момента их регистрации в соответствующем органе. Впрочем, на практике этот срок часто не соблюдается. По словам адвоката, в лучшем случае рассмотрение длится две-три недели, чаще всего около месяца, а иногда затягивается на один-два месяца.