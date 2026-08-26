0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Бронирование в «Дії»: кому следует обновить статус критичности до сентября

Личные финансы
28
Бронирование в «Дії»: кому следует обновить статус критичности до сентября
Бронирование в «Дії»: кому следует обновить статус критичности до сентября
Если ваше предприятие получило статус критичности до 2 июня 2026 года и еще не переподтвердило его, бронирование работников будет доступно только до 1 сентября.
Чтобы забронировать команду на более длительный срок, нужно иметь обновленное решение.
Об этом сообщает «Дія».
Читайте также

Что важно знать

Уже переподтвердили статус. Дополнительных действий не требуется. По упрощенной процедуре критичность будет действовать до даты предыдущего решения, по полному пакету — согласно новому.
Для предприятий с решением о не прошедших обновления критичности, в Дії появится уведомление при оформлении услуг «Бронирование работников» и «Продолжение бронирования работников» с актуальным сроком его действия.
Обновите решение о критичности, чтобы бронировать работников на более длительный срок.
Читайте также
Ранее писали, что, несмотря на определенную законодательством процедуру получения и подтверждения статуса критически важного предприятия, на практике бизнес нередко сталкивается с задержками, необходимостью повторно подавать документы и отсутствием четких разъяснений относительно требований.
Постановление Кабинета Министров предусматривает, что обращение о получении или подтверждении статуса критически важного предприятия должно рассматриваться в течение 10 дней с момента их регистрации в соответствующем органе. Впрочем, на практике этот срок часто не соблюдается. По словам адвоката, в лучшем случае рассмотрение длится две-три недели, чаще всего около месяца, а иногда затягивается на один-два месяца.
По материалам:
Finance.ua
Бронирование
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems