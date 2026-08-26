Самые переполненные места в Европе (инфографика) Сегодня 08:00 — Личные финансы

Самые переполненные места в Европе (инфографика)

Издание The Independent пишет ссылаясь на свежие данные «Евростата», в двух регионах Греции было зафиксировано наибольшее количество ночевок туристов на душу населения по сравнению с другими регионами континента в 2024 году.

При этом подчеркивается, что составленный список сосредотачивается на так называемых «малых регионах» ЕС, то есть на территориях с населением от 150 тысяч до 800 тысяч человек.

Данные показывают, что туристы, посещающие регион Южного Эгейского моря, в который входят Киклады и Додеканесские острова, в том числе популярные Санторини и Родос, проводили там около 127 ночей на одного жителя.

В 2024 году в регионе было зафиксировано 41,5 миллионов ночевок при численности населения около 326−328 тысяч человек, что означает, что в регионе наблюдался наибольший разрыв между количеством туристов и жителей среди всех регионов ЕС.

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Следующим по плотности туристов регионом стали Ионические острова, в которые входят такие направления, как Корфу и Закинтос, где на одного жителя приходилось 103 ночлега, что составляет более 20,5 миллиона ночей при численности населения около 200 тысяч человек в 2024 году.

Также исследование установило, что от нашествия туристов страдают некоторые регионы Италии, Австрии, Испании и Португалии.

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