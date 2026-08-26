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Самые переполненные места в Европе (инфографика)

Личные финансы
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Самые переполненные места в Европе (инфографика)
Самые переполненные места в Европе (инфографика)
Издание The Independent пишет ссылаясь на свежие данные «Евростата», в двух регионах Греции было зафиксировано наибольшее количество ночевок туристов на душу населения по сравнению с другими регионами континента в 2024 году.
При этом подчеркивается, что составленный список сосредотачивается на так называемых «малых регионах» ЕС, то есть на территориях с населением от 150 тысяч до 800 тысяч человек.
Данные показывают, что туристы, посещающие регион Южного Эгейского моря, в который входят Киклады и Додеканесские острова, в том числе популярные Санторини и Родос, проводили там около 127 ночей на одного жителя.
В 2024 году в регионе было зафиксировано 41,5 миллионов ночевок при численности населения около 326−328 тысяч человек, что означает, что в регионе наблюдался наибольший разрыв между количеством туристов и жителей среди всех регионов ЕС.
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Создано finance.ua с помощью ИИ
Следующим по плотности туристов регионом стали Ионические острова, в которые входят такие направления, как Корфу и Закинтос, где на одного жителя приходилось 103 ночлега, что составляет более 20,5 миллиона ночей при численности населения около 200 тысяч человек в 2024 году.
Также исследование установило, что от нашествия туристов страдают некоторые регионы Италии, Австрии, Испании и Португалии.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Путешествия
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