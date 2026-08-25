0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В столице открыли первую в Украине специализированную автошколу для ветеранов

Личные финансы
10
Как сообщил Виталий Кличко, открыли в Киеве первую в Украине коммунальную специализированную автошколу для ветеранов и ветеранок с инвалидностью, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата, в частности в результате ампутаций конечностей.
Автошкола уже прошла необходимую экспертизу учебного класса. Для практических занятий на категорию В получили специально оборудованные автомобили.
«Первый набор сформирован — 17 ветеранов изъявили желание пройти обучение. Здесь можно научиться управлять авто с нуля, получить водительское удостоверение или, если человек уже имел водительский опыт к ранению, пройти переподготовку и овладеть управлением автомобилем с адаптивным оборудованием, в том числе с ручным управлением. пишет он.
Среди инструкторов — ветераны, которые прошли необходимую подготовку, сдали экзамены и получили право обучать других. Для тех, кому сложно самостоятельно добраться до места обучения, предусмотрена транспортная услуга Киев Милитари Хаба. В дальнейшем будем расширять список учебных программ.

В перспективе

Курсы будут открыты для всех людей с инвалидностью, нуждающихся в специализированном обучении. Важно, чтобы обучение в автошколе не было отдельной услугой. Поэтому формируем комплексный маршрут автомобильной мобильности ветерана.
В частности, после завершения обучения город может помочь частично компенсировать приобретение авто, частично компенсировать его переоборудование в соответствии с индивидуальными потребностями человека и помочь с переквалификацией и трудоустройством.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems