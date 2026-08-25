В столице открыли первую в Украине специализированную автошколу для ветеранов Сегодня 18:00 — Личные финансы

Как сообщил Виталий Кличко, открыли в Киеве первую в Украине коммунальную специализированную автошколу для ветеранов и ветеранок с инвалидностью, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата, в частности в результате ампутаций конечностей.

Автошкола уже прошла необходимую экспертизу учебного класса. Для практических занятий на категорию В получили специально оборудованные автомобили.

«Первый набор сформирован — 17 ветеранов изъявили желание пройти обучение. Здесь можно научиться управлять авто с нуля, получить водительское удостоверение или, если человек уже имел водительский опыт к ранению, пройти переподготовку и овладеть управлением автомобилем с адаптивным оборудованием, в том числе с ручным управлением. пишет он.

Среди инструкторов — ветераны, которые прошли необходимую подготовку, сдали экзамены и получили право обучать других. Для тех, кому сложно самостоятельно добраться до места обучения, предусмотрена транспортная услуга Киев Милитари Хаба. В дальнейшем будем расширять список учебных программ.

В перспективе

Курсы будут открыты для всех людей с инвалидностью, нуждающихся в специализированном обучении. Важно, чтобы обучение в автошколе не было отдельной услугой. Поэтому формируем комплексный маршрут автомобильной мобильности ветерана.

В частности, после завершения обучения город может помочь частично компенсировать приобретение авто, частично компенсировать его переоборудование в соответствии с индивидуальными потребностями человека и помочь с переквалификацией и трудоустройством.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.