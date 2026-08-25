Укрпочта будет доставлять продукты украинцам — детали Сегодня 12:00 — Личные финансы

Укрпочта будет доставлять продукты украинцам — детали

Укрпочта начинает сотрудничество с World Central Kitchen (WCK) — международной организацией, которая помогает с питанием для людей, пострадавших от войн и стихийных бедствий.

Об этом пишет компания.

Сроки

С сентября продуктовые наборы через сеть Укрпочты будут ежемесячно получать 35 тысяч взрослых и детей, покинувших свои дома из-за войны.

О ком идет речь

Прежде всего, речь идет о жителях прифронтовых общин, в частности Краматорская и Славянская.

Многие из этих семей сейчас живут в Херсонской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях — туда поедут продуктовые наборы в первую очередь.

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Что будет в наборе

Ежемесячно Укрпочта будет доставлять 30 тысяч наборов для взрослых, каждый из которых весит около 8 кг. Внутри — крупы, макароны, рис, мясные, рыбные и овощные консервы, масло, чай и другие базовые продукты. Еще 5 тысяч наборов весом более 2 кг подготовят для детей сухие завтраки, фруктовые пюре и батончики, печенье и орехи.

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Как получить

World Central Kitchen будет формировать списки получателей через своих партнеров и контакты на местах, а благодаря интеграции с системой Укрпочты создавать отправления.

После оформления посылки получателю поступит SMS или оповещение в приложении «Укрпочта 2.0». Забрать продуктовый набор можно в ближайшем отделении.

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