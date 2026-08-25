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Укрпочта будет доставлять продукты украинцам — детали

Личные финансы
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Укрпочта будет доставлять продукты украинцам — детали
Укрпочта будет доставлять продукты украинцам — детали
Укрпочта начинает сотрудничество с World Central Kitchen (WCK) — международной организацией, которая помогает с питанием для людей, пострадавших от войн и стихийных бедствий.
Об этом пишет компания.

Сроки

С сентября продуктовые наборы через сеть Укрпочты будут ежемесячно получать 35 тысяч взрослых и детей, покинувших свои дома из-за войны.

О ком идет речь

Прежде всего, речь идет о жителях прифронтовых общин, в частности Краматорская и Славянская.
Многие из этих семей сейчас живут в Херсонской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях — туда поедут продуктовые наборы в первую очередь.
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Что будет в наборе

Ежемесячно Укрпочта будет доставлять 30 тысяч наборов для взрослых, каждый из которых весит около 8 кг. Внутри — крупы, макароны, рис, мясные, рыбные и овощные консервы, масло, чай и другие базовые продукты. Еще 5 тысяч наборов весом более 2 кг подготовят для детей сухие завтраки, фруктовые пюре и батончики, печенье и орехи.
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Как получить

World Central Kitchen будет формировать списки получателей через своих партнеров и контакты на местах, а благодаря интеграции с системой Укрпочты создавать отправления.
После оформления посылки получателю поступит SMS или оповещение в приложении «Укрпочта 2.0». Забрать продуктовый набор можно в ближайшем отделении.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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