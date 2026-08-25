Укрпочта будет доставлять продукты украинцам — детали Сегодня 12:00 — Личные финансы Укрпочта будет доставлять продукты украинцам — детали Укрпочта начинает сотрудничество с World Central Kitchen (WCK) — международной организацией, которая помогает с питанием для людей, пострадавших от войн и стихийных бедствий. Об этом пишет компания. Сроки С сентября продуктовые наборы через сеть Укрпочты будут ежемесячно получать 35 тысяч взрослых и детей, покинувших свои дома из-за войны. О ком идет речь Прежде всего, речь идет о жителях прифронтовых общин, в частности Краматорская и Славянская. Многие из этих семей сейчас живут в Херсонской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях — туда поедут продуктовые наборы в первую очередь. Что будет в наборе Ежемесячно Укрпочта будет доставлять 30 тысяч наборов для взрослых, каждый из которых весит около 8 кг. Внутри — крупы, макароны, рис, мясные, рыбные и овощные консервы, масло, чай и другие базовые продукты. Еще 5 тысяч наборов весом более 2 кг подготовят для детей сухие завтраки, фруктовые пюре и батончики, печенье и орехи. Как получить World Central Kitchen будет формировать списки получателей через своих партнеров и контакты на местах, а благодаря интеграции с системой Укрпочты создавать отправления. После оформления посылки получателю поступит SMS или оповещение в приложении «Укрпочта 2.0». Забрать продуктовый набор можно в ближайшем отделении. Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом. Finance.ua / Все новости / Личные финансы / Укрпочта будет доставлять продукты украинцам — детали