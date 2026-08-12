Укрпочта отменяет требование РНУКНП для части платежей: что изменится с 13 августа Сегодня 13:03

Здание Укрпочты в Киеве, www.dw.com

Укрпочта изменяет правила для части платежей в своих отделениях. С 13 августа компания не будет требовать РНУКНП во время отдельных операций с наличными, а в конце недели — начнет маскировать часть номера банковской карты при оплате коммунальных услуг.

РНУКНП не будут требовать при отдельных платежах

По словам гендиректора Укрпочты Игоря Смилянского, компания сообщила Национальному банку о решении трактовать соответствующие требования регулятора как альтернативные.

«Сегодня официальное письмо Укрпочты сообщило НБУ, что, ссылаясь на публичную коммуникацию со стороны НБУ и на текст постановления НБУ, где был выбор „И/ИЛИ“, Укрпочта делает выбор в пользу граждан Украины и читает постановление именно как „ИЛИ“», — написал Смелянский.

После доработки ІТ-систем и оформления необходимых юридических документов, с 13 августа РНУКНП не будут требовать при оплате наличными за:

коммунальные услуги на сумму до 5 000 грн, кроме платежей за налоги, где необходима идентификация;

мобильную связь;

пополнение банковской карты на сумму до 5000 грн.

при оплате банковской картой РНУКНП остается обязательным в соответствии с постановлением НБУ, за исключением коммунальных платежей. В то же времяв соответствии с постановлением НБУ,

Часть номера банковской карты будут маскировать

Еще одно изменение будет касаться оплаты коммунальных услуг банковской картой.

Укрпочта планирует маскировать часть номера карты плательщика, чтобы не отображать полные платежные реквизиты. Компания ожидает завершения необходимых технических изменений и планирует ввести этуу норму с конца недели.

По словам Смилянского, Укрпочта получила соответствующее письмо от международных платежных систем, поэтому изменение должно соответствовать международным правилам.

Почему Укрпочта изменила требования

Смелянский отметил, что предварительные требования были введены после проверки НБУ и выполнения плана действий по ее результатам. По его словам, из-за этого компания потеряла миллионы гривен прибыли.

Укрпочта также обратилась к НБУ с просьбой разрешить обнародовать результаты проверки, чтобы объяснить, почему ранее компания ввела соответствующие требования.

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