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В июле в Украине стало на 11 финучреждений меньше — данные НБУ

Фондовый рынок
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В июле в Украине стало на 11 финучреждений меньше — данные НБУ
В июле в Украине стало на 11 финучреждений меньше — данные НБУ
Количество участников небанковского финансового рынка в июле 2026 года уменьшилось на 11 учреждений — до 727. Количество банков, имеющих банковскую лицензию, не изменилось и составляет 59 .
Об этом пишет НБУ.
В течение июля Национальный банк по инициативе заявителя аннулировал все лицензии одному страховщику non-life. Принудительно аннулированы все лицензии шести финансовым компаниям и двум страховщикам non-life. Также было отказано в выдаче лицензии одному кредитному союзу.
В июле в Украине стало на 11 финучреждений меньше — данные НБУ
Из соответствующих реестров были принудительно исключены шесть финансовых компаний и два страховщика non-life, в то же время по инициативе заявителя из реестра исключена одна страховая компания non-life. Кроме того, два страховых брокера принудительно исключены из Государственного реестра страховых и перестраховых брокеров.
По состоянию на 01 августа 2026 года на рынке небанковских финансовых услуг работают 383 финансовых компании (было 389), 44 страховщика non-life (было 47), 10 life-страховщиков (количество не изменилось), один страховщик со специальным статусом (количество не изменилось), 96. союзов (количество не изменилось), один лизингодатель (количество не изменилось), 41 страховой брокер (было 43), 72 коллекторские компании (количество не изменилось).
Число банковских групп (15) не изменилось. В то же время количество небанковских финансовых групп увеличилось на одну — до 40 (было 39).
На платежном рынке действуют 13 платежных систем, созданных резидентами (количество не изменилось), в том числе две государственные (количество не изменилось), и 10 международных платежных систем (количество не изменилось).
На рынке предоставлятелей финансовых платежных услуг работают 15 платежных учреждений (было 16), 11 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг (количество не изменилось), один банк — эмитент электронных денег (количество не изменилось) и один оператор почтовой связи (количество не изменилось).
По материалам:
Finance.ua
НБУ
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