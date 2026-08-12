Разрушенный состав Rozetka под Киевом стоил $70 млн Сегодня 06:23 — Фондовый рынок

Распределительный центр Rozetka под Киевом, разрушенный российским ударом в ночь на 5 августа, оценивался в $70 млн. Также в результате атаки были уничтожены товары на миллиарды гривен.

Об этом сообщила соучредительница компании Ирина Чечоткина во время встречи с представителями бизнеса, организованной парламентским комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

«Только 70 млн стоил состав. И я говорю сейчас не о гривнах, а о долларах», — отметила Чечоткина.

По ее словам, страховые компании пока не готовы покрывать убытки такого масштаба. Поэтому соучредительница Rozetka призвала государство помочь пострадавшему бизнесу, в частности, разрешить отсрочку уплаты налогов, чтобы компании могли возобновить работу.

Распределительный центр в Броварах открыли в 2017 году. Он обрабатывал более 100 тысяч заказов в день. После российского удара объект, по словам совладельцев компании, не подлежит восстановлению.

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