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Разрушенный состав Rozetka под Киевом стоил $70 млн

Фондовый рынок
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Распределительный центр Rozetka под Киевом, разрушенный российским ударом в ночь на 5 августа, оценивался в $70 млн. Также в результате атаки были уничтожены товары на миллиарды гривен.
Об этом сообщила соучредительница компании Ирина Чечоткина во время встречи с представителями бизнеса, организованной парламентским комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
«Только 70 млн стоил состав. И я говорю сейчас не о гривнах, а о долларах», — отметила Чечоткина.
По ее словам, страховые компании пока не готовы покрывать убытки такого масштаба. Поэтому соучредительница Rozetka призвала государство помочь пострадавшему бизнесу, в частности, разрешить отсрочку уплаты налогов, чтобы компании могли возобновить работу.
Распределительный центр в Броварах открыли в 2017 году. Он обрабатывал более 100 тысяч заказов в день. После российского удара объект, по словам совладельцев компании, не подлежит восстановлению.
По материалам:
ua.news
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