ФГИУ проведет 43 онлайн-аукциона по аренде
ТОП-5 самых интересных лотов
- Административное здание (г. Киев) площадью 325,0 кв.м. со стартовой арендной платой 2 129 грн
- пилорама (г. Ивано-Франковск) площадью 456,2 кв. м со стартовой арендной платой 29,68 тыс. грн.
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