ФГИУ проведет 43 онлайн-аукциона по аренде Сегодня 10:32 — Фондовый рынок

ФГИУ проведет 43 онлайн-аукциона по аренде

Фонд государственного имущества Украины с 10 по 14 августа планирует провести 43 онлайн-аукциона по аренде государственного имущества.

Об этом сообщает прессслужба ФГИУ

«Среди запланированных аукционов 22 предусматривают заключение новых договоров аренды и 21 аукцион — продление договоров аренды», — говорится в сообщении.

ТОП-5 самых интересных лотов

Административное здание (г. Киев) площадью 325,0 кв.м. со стартовой арендной платой 2 129 грн

пилорама (г. Ивано-Франковск) площадью 456,2 кв. м со стартовой арендной платой 29,68 тыс. грн.

Как сообщалось, в июле 2026 года команда ФГИУ провела 111 онлайн-аукционов по заключению договоров аренды государственного имущества, из которых успешно состоялось 84. По их результатам достигнута стоимость аренды в размере 1 022 845 грн.

В январе — июне 2026 года ФГИ обеспечил поступления в бюджет почти 3,45 млрд гривен. Аренда государственного имущества принесла бюджету 494,27 млн. грн.

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