Представлены элегантные очки дополненной реальности Viture Pro 2
Viture анонсировала очки дополненной реальности Pro 2. Их отличает относительно скромная цена и широкий набор развлекательных функций. Производитель отметил, что достиг качественных показателей в аспектах кривизны поля изображения, его резкости, геометрических искажений и стабильности картинки.
За вывод Viture Pro 2 отвечает дисплей Micro-OLED, яркость которого составляет до 1600 кд/м², чего достаточно даже в условиях яркого освещения. Разрешение дисплеев новой модели не уточняется, но очки серии Pro первого поколения предлагали картинку в 1200p с частотой обновления 120 Гц. На верхней части оправы размещены два отдельных регулятора для коррекции близорукости на величину до -5,0 диоптрий.
При наличии множества встроенных технологических решений вес Viture Pro 2 составляет всего 63 г, что больше роднит их с очками дополненной, а не расширенной реальности — производитель, однако, настаивает, что это самые тонкие очки расширенной реальности, которые он когда-либо упускал, и подробностей не приводит.
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