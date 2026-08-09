Uber инвестирует более $10 млрд в роботокси
Uber инвестирует более $10 млрд в развитие сети роботакси в течение следующих нескольких лет. Компания планирует развернуть 120 тысяч беспилотных автомобилей и стать крупнейшей платформой для коммерческого использования автономного транспорта.
Об этом рассказал гендиректор Дара Хосровшахи в ходе презентации квартальной отчетности, пишет FT.
Компания конкурирует за лидерство с Waymo и Tesla
Финансировать расширение Uber планирует за счет рекордного потока денежных средств. Во втором квартале компания получила $2,8 млрд свободного денежного потока, а за последние 12 месяцев этот показатель достиг $10,1 млрд.
По словам Хосровшахи, компания инвестирует «с позиции силы» и намерена использовать свою глобальную платформу с более чем 200 млн пользователей для масштабирования автономных перевозок.
До конца года Uber планирует запустить сервисы роботакси как минимум в 15 городах. Компания конкурирует за лидерство на этом рынке с принадлежащим Alphabet Waymo и Tesla.
Uber сообщила, что ее британский партнер Wayve получил разрешение Transport for London на запуск коммерческого сервиса роботакси с водителем-инструктором за рулем.
Компании ожидают, что первые поездки для пассажиров в Лондоне могут начаться уже через несколько недель.
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Стратегия Uber означает отход от прежней модели, предполагавшей минимальное владение активами. Компания уже инвестирует в собственные автопарки и владеет долями в Zoox, Rivian и Lucid.
Кроме того, Uber использует сотни собственных автомобилей с сенсорами для сбора данных, необходимых партнерам, разрабатывающим беспилотные технологии.
Uber обнародовала финансовые результаты за второй квартал. Объем бронирований вырос на 24% в годовом исчислении до $58 млрд, а выручка — на 12%, до $14,2 млрд. В то же время операционная прибыль составила $1,9 млрд.
Компания сообщила, что уже потратила около $4 млрд на приобретение 37% акций германской Delivery Hero перед подачей официального предложения о ее поглощении. Соглашение должно усилить позиции Uber на рынках Европы и Ближнего Востока.
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