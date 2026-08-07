НКЦБФР пополнила список SCAM-проектов Сегодня 09:13 — Фондовый рынок

Инвестирование через незарегистрированные и нелицензированные платформы лишает граждан любой юридической защиты

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку выявила три финансовых проекта, которые имеют признаки сомнительности и потенциально угрожают средствам украинских инвесторов.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет об онлайн-платформах:

Comfortrade;

Broox;

Aura Capital Invest.

Все три проекта позиционируют себя как современные торговые и инвестиционные брокеры, обещают клиентам легкий доступ к рынкам валют, криптовалют, акциям и другим финансовым инструментам.

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Однако Комиссия в ходе проверки выявила ряд признаков, указывающих на неблагополучный характер этого привлечения денег.

Эти проекты не имеют официального представительства в Украине и разрешений Комиссии на профессиональную деятельность на рынках капитала. Несмотря на это, они явно фокусируются на украинских потребителях, открывая возможность беспрепятственной регистрации на своих онлайн-платформах.

Что означает лицензия НКЦБФР

Комиссия отмечает, что инвестирование через незарегистрированные и нелицензированные платформы лишает граждан любой юридической защиты. При потере денег или блокировании счетов регулятор не будет иметь рычагов влияния для возврата средств инвесторов.

Поэтому, прежде чем доверить свои сбережения любой компании, важно самостоятельно проверить наличие у нее официальной лицензии Комиссии.

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Лицензия — это разрешение на конкретный вид профессиональной деятельности на рынках капитала: торговлю ценными бумагами, управление активами инвестиционных фондов, депозитарную деятельность или администрирование негосударственных пенсионных фондов.

Чтобы его получить, компания должна подтвердить, что отвечает установленным законодательством требованиям.

В частности, она должна продемонстрировать достаточный капитал, должную деловую репутацию руководителей и владельцев, квалификацию персонала и наличие внутренних систем, обеспечивающих защиту активов, информации и прав клиентов.

Как НКЦБФР контролирует лицензиатов

Получение лицензии — это не финальная точка. После ее выдачи компания регулярно отчитывается перед Комиссией о своем финансовом состоянии, деятельности и существенных изменениях в работе. Для большинства профессиональных участников рынка это привычная часть операционной деятельности, равно как бухгалтерский учет или налоговая отчетность.

Комиссия также осуществляет надзор за лицензиатами. Плановые или внеплановые проверки проводятся тогда, когда есть основания для этого: поступают жалобы клиентов, выявляются признаки возможных нарушений, резко изменяются показатели деятельности или возникают риски для инвесторов.

Если в ходе проверки выявляют незначительные недостатки, Комиссия, прежде всего, предоставляет компании возможность устранить их в определенный срок. Такие меры, как остановка или аннулирование лицензии, применяются только в случаях грубых или систематических нарушений, которые могут нанести ущерб инвесторам или представляют угрозу стабильной работе рынка.

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