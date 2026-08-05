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В Киеве разоблачили call-центр, который обманывал чехов под видом криптоинвестиций

Криминал
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Полицейские провели 40 обысков
Полицейские провели 40 обысков
Украина и Чехия разоблачили мошеннический call-центр, который обманул инвесторов более чем на 8,4 миллиона гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Как работала схема

Установлено, что в течение 2022−2025 годов участники схемы убеждали граждан Чехии инвестировать средства в криптовалюту. Чтобы заставить людей вкладывать все большие суммы, они создавали в личных кабинетах инвесторов видимость успешной торговли и роста прибыли.
На самом же деле никакого заработка потерпевшие не получали, а после перевода средств упускали возможность их вернуть. В настоящее время установлены девять потерпевших — граждан Чехии.
По данным следствия, нанесенный им ущерб превышает 8,4 млн грн. Именно после обращений потерпевших в правоохранительные органы Чехии удалось начать совместное международное расследование, в результате которого установили лица, причастные к мошеннической схеме.
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Как добавила Киберполиция, для поиска жертв злоумышленники использовали специализированный вебресурс, а во время последующего телефонного общения убеждали потерпевших вкладывать средства, обещая сверхдоходы от биржевой торговли.
Чтобы получить доступ к деньгам, участники группы склоняли потерпевших — преимущественно пожилых людей — устанавливать на свои компьютерные устройства программу удаленного доступа. В дальнейшем, получив контроль над устройствами и банковскими операциями, мошенники завладевали средствами. Для скрытия происхождения похищенных денег злоумышленники переводили их в криптовалюту.
Среди подозреваемых как работники, непосредственно общавшиеся с «инвесторами» и заставлявшие их перечислять деньги, так и лица, занимавшиеся переводом валюты со счетов и последующей легализацией средств.

Какие меры предосторожности избрали подозреваемым

Правоохранители выяснили, что участники сделки арендовали офисное помещение в Киеве, где обустроили мошеннический сall-центр, работу которого координировал 33-летний соорганизатор из Киевской области. Киберполицейские зафиксировали цифровые улики и отследили движение денежных потоков злоумышленников.
В ходе нескольких этапов расследования полицейские провели 40 обысков и изъяли компьютерную технику, черновики, холодные криптокошельки, а также более 33 тыс. долларов и 20 тыс. евро.
Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3, 4 ст. 190 и ч. 2 ст. 209 УК Украины.
Прокуроры подали ходатайство об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей.
Четырем подозреваемым судом определены залоги в сумме от 266 тыс. грн до 1 млн грн, еще трем — круглосуточный домашний арест, двум подозреваемым — ночной домашний арест.
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производствоМошенникиМошенничествоПрокуратураКиберполиция
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