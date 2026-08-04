0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Во время зимних блекаутов мошенники поставляли некачественный уголь для отопления.

Криминал
16
Полиция разоблачила организованную группу, которая во время зимних блекаутов поставляла некачественный уголь для отопления школ и больниц.
Из-за подконтрольных предприятий фигуранты заключили девять договоров на общую сумму более 9,1 млн гривен.
Для получения бюджетных средств они использовали поддельные документы о качестве топлива, в то время как фактически поставленная продукция не отвечала установленным требованиям и была непригодна для использования по назначению.
Уголь закупался для обеспечения теплом городской больницы, психоневрологического интерната, реабилитационно-спортивного центра, лицеев и других коммунальных заведений в разных регионах Украины. Сделку реализовали во время отопительного сезона, когда из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре страна жила в условиях блекаутов.
Преступную деятельность разоблачили следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины совместно с оперативниками Департамента стратегических расследований.
Установлено, что организаторы привлекли к схеме руководителей и бухгалтеров ряд коммерческих структур и распределили между ними роли. Одни участники обеспечивали участие подконтрольных предприятий в государственных закупках и готовили необходимую документацию, другие отвечали за приобретение, перевозку и поставку некачественного угля.
Всего в результате сделки убытки понесли девять коммунальных предприятий и учреждений. Сумма причиненного ущерба подтверждена заключением судебно-экономической экспертизы. После документирования деятельности организованной группы полицейские провели шесть обысков по местам жительства фигурантов.
0 июля 2026 года восемь участников организованной группы сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах, совершенном организованной группой. Шестерым подозреваемым вручили ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Еще двое находятся за границей, поэтому о подозрении им сообщили заочно. Готовится объявление этих фигурантов в международный розыск.
За совершенное подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производство
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems