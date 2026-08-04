Во время зимних блекаутов мошенники поставляли некачественный уголь для отопления. Сегодня 09:33 — Криминал

Полиция разоблачила организованную группу, которая во время зимних блекаутов поставляла некачественный уголь для отопления школ и больниц.

Из-за подконтрольных предприятий фигуранты заключили девять договоров на общую сумму более 9,1 млн гривен.

Для получения бюджетных средств они использовали поддельные документы о качестве топлива, в то время как фактически поставленная продукция не отвечала установленным требованиям и была непригодна для использования по назначению.

Уголь закупался для обеспечения теплом городской больницы, психоневрологического интерната, реабилитационно-спортивного центра, лицеев и других коммунальных заведений в разных регионах Украины. Сделку реализовали во время отопительного сезона, когда из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре страна жила в условиях блекаутов.

Преступную деятельность разоблачили следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины совместно с оперативниками Департамента стратегических расследований.

Установлено, что организаторы привлекли к схеме руководителей и бухгалтеров ряд коммерческих структур и распределили между ними роли. Одни участники обеспечивали участие подконтрольных предприятий в государственных закупках и готовили необходимую документацию, другие отвечали за приобретение, перевозку и поставку некачественного угля.

Всего в результате сделки убытки понесли девять коммунальных предприятий и учреждений. Сумма причиненного ущерба подтверждена заключением судебно-экономической экспертизы. После документирования деятельности организованной группы полицейские провели шесть обысков по местам жительства фигурантов.

0 июля 2026 года восемь участников организованной группы сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах, совершенном организованной группой. Шестерым подозреваемым вручили ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Еще двое находятся за границей, поэтому о подозрении им сообщили заочно. Готовится объявление этих фигурантов в международный розыск.

За совершенное подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества

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